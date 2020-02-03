السلطات الصينية تقرِّر حرق جثث ضحايا “كورونا” بالقرب من مكان وفاتهم

صحيفة الخليج الالكترونية

قرَّرت السلطات الصينية أمس الأحد حرق جثث ضحايا “فيروس كورونا” المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية، مثل مراسم الوداع، بحسب “سكاي نيوز عربية”.

وتفصيلاً، ذكر بيان توجيهي مشترك صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين، ووزارة الشؤون المدنية، ووزارة الأمن العام، بثته وسائل إعلام صينية أمس الأحد، أنه لا يجوز نقل رفات المتوفين بفيروس “كورونا” بين المناطق المختلفة، ولا يمكن حفظها بالدفن أو بأي وسيلة أخرى.

وأوضح البيان أنه يجب تطهير الجثث، ووضعها في حقيبة مختومة من قِبل العاملين في المجال الطبي حسب الاقتضاء، ولا يسمح بفتحها بعد الختم، كما أنه يتعين على دور الجنازات إرسال أفراد ومركبات خاصة لتسليم الجثث وفقًا لطرق محددة، كما يجب حرق الجثث في محارق جثث محددة.