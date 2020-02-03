تعرف على أفضل مدرب في #الدوري_السعودي

الخليج - حسن القبيسي

يعتبر مدرب الهلال “رازفان” أبرز وأفضل مدربي الدوري السعودي هذا الموسم ، ويبلغ المدرب الروماني “رازفان” من العمر 50 عاماً، وسبق له ان درب منتخب رومانيا، وحصل في عام 2018م على جائزة أفضل مدرب في رومانيا .

واستطاع أن يحقق مع نادي الهلال بطولة دوري أبطال آسيا على المستوى القاري ، بينما محلياً فهو يتصدر الدوي السعودي بفارق نقطة وحيدة عن وصيفه النصر ، وقاد الهلال في 16 مباراة لم يخسر سوى لقاء واحد أمام النصر ، وتعادل في خمس مباريات وكسب 10.

ويعتبر الهلال أكثر الفرق تهديفياً حيث سجل 44 هدف كأقوى فريق هجومياً، فيما إستقبلت شباكة 17 هدف ، وتأمل الجماهير الهلالية في أن يحقق لقب الدوري بعد أن كان النصر قد كسبه العام الماضي .