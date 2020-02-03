الاهلي ونتائجة المخيبة مع “جروس”

الخليج - حسن القبيسي

عاد “جروس ” لتدريب الأهلي للمرة الثالثة في خلال 6 سنوات وبعد أن حقق نجاح متميزاً في فترتة الأولي لم تكن فترتة الثانية بالجيدة ، وفي المرة الثالثة تلقى في أول مباراة له خسرة من مضيفه الحزم بهدفين لهدف .

ولعب الأهلي تحت قيادة “جروس” 9 مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان فاز في 5 مباريات ، وخسر ثلاث ، وتعادل في مباراة واحدة،واستقبلت شباك الأهلي 12 هدف بينما سجل مهاجموه 18 هدف ، منها 6 أهداف لمهاجمه السوري “عمر السومة”.

وطالبت جماهير الأهلي عقب تعادله الأخير مع فريق العدالة عبر تويتر بإقالة “جروس” وإعادة المدرب الوطني “المحمدي” حيث أكدو أن جروس لم يستفيد من الأسماء الشابة ، وإعتماده على نفس الأسماء التي ساهمت في نجاحه في الفترة الماضية .

وحقق الأهلي مع “جروس” 16 نقطة من أصل 27 نقطة ممكنة ، ويحتل الأهلي ثالث ترتيب الدوري السعودي برصيد 30نقطة من 16 مباراة وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر و 4نقاط عن النصر الوصيف .