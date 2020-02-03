أبها يتعاقد مع اللاعب “بوخنشوش”

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت إدارة نادي أبها التعاقد مع الجزائري “سليم بوخنشوش” بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم قادمًا من النجم الساحلي التونسي. ووقّع العقد مع اللاعب أحمد الحديثي رئيس النادي. وسبق للاعب البالغ من العمر 28 عامًا تمثيل أندية مولودية بجايه وشبيبة القبائل الجزائري والنجم الساحلي التونسي.

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