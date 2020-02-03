صحيفة الخليج الالكترونية حذر علماء، في العام 2017، من إمكانية تسرب فيروس شبيه بالالتهاب الرئوي الحاد من مختبر بيولوجي أقيم في مقاطعة ووهان الصينية في العام ذاته.

وهذا ما حصل على ما يبدو في ووهان، حيث أدى انتشار فيروس “كورونا” من النوع الجديد إلى وفاة عشرات الأشخاص في هذه المقاطعة ومناطق أخرى من الصين، حسبما أوردت صحيفة “دايلي ميل” البريطانية.

وأشارت إلى أن المختبر الوطني للسلامة البيولوجية في ووهان، تم تصميمه من أجل دراسة فيروسي إيبولا والاتهاب الرئوي الحاد وغيرهما من مسببات الأمراض الخطيرة.

وأضافت الصحيفة بأن فيروس “كورونا” انتقل إلى سوق “هوانان” للحيوانات والمأكولات البحرية الواقعة على بعد يقل عن 30 كلم فقط من المختبر المذكور، وعاش داخل أجسام الحيوانات وأصبح قادرا على إصابة البشر، وذلك أثناء احتكاكهم بالحيوانات في السوق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انباء عن تسرب فيروس كورونا من معمل سلاح بيولوجي بالصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.