أرقام “بن زكري” مع #ضمك

الخليج - حسن القبيسي

تولى “نور الدين بن زكري” تدريب نادي ضمك خلفاً للمدرب المقال ” محمد الكوكي” وذلك بعد نهابة الجولة السادسة وكان ضمك قد جمع مع المدرب السابق 4 نقاط من فوز وتعادل في حين خسر 4 مباريات .

وكانت أول مباراة لضمك تحت قيادة “بن زكي” امام الهلال وخسرها بثلاثة أهداف دون مقابل ، ولعب ضمك مع مدربه الجديد 10 مباريات خسر 6 وتعادل في 3 وكسب واحدة فقط .

وتلقت شباك ضمك في المباريات العشر 20 هدف بينما سجل مهاجموه 9 أهداف ، واحتسبت عليه 6 ركلات جزاء منها اثنتان في مباراة واحدة أمام فريق التعاون في اللقاء الذي جمع بينهما في أبها ، وواحدة أمام كلاً من الرائد، أبها، الإتفاق، النصر.

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ويحتل ضمك المركز الآخير في ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط ، وتأمل جماهير منطقة عسير أن يتحسن وضع النادي نقاطياُ في الجولات الـ14 القادمة، لكي يضمن البقاء قي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

ويستضيف ضمك فريق العدالة يوم الأربعاء القادم على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة ، وكان لقاء الذهاب قد إنتهى بفوز العدالة بـ 4 أهداف دون مقابل .