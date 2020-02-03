شكرا لقرائتكم خبر عن «مسجد الإجابة».. سأل فيه النبي ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنع واحدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت إمارة المدينة المنورة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، معلومات تاريخية عن مسجد الإجابة الذى يقع فى شمال البقيع.

وقالت الإمارة، إن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل في المسجد وركع فيه ركعتين ودعا ربّه طويلاً ثم انصرف، وقال: سألت ربّي ثلاثاً، فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة.

الجدير بالذكر أن المسجد يبعُد عن المسجد النبوي 400م، وتبلغ مساحته 1000 م2 ، وتوجد قبة في مقدمة المسجد ومنارة واحدة في الجنوب الشرقي ومصلى للنساء بمساحة 100م.

Advertisements