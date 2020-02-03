تعرف على مواصفات هاتف موتورولا Moto G8 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

من المتوقع أن تعلن شركة موتورولا الأمريكية في 23 فبراير/شباط الجاري عن أحدث هواتفها الذكية من طراز Moto G8 وMoto G8 Power و+Moto Edge، إلى جانب توقع كشفها عن Moto G Stylus، الذي تسربت الآن مواصفاته الكاملة عبر الإنترنت.



ويعمل هاتف Moto G Stylus، وهو نوع مختلف من Moto G8 Power ويحمل رقم الطراز XT2043-4، بواسطة معالج Snapdragon 665 من كوالكوم، مع نظام التشغيل أندرويد 10، ويقترن بذاكرة وصول عشوائي سعتها 4 جيجابايت، ويأتي بخيارين للتخزين هما 64 جيجابايت و128 جيجابايت.

ووفقا لما نقلته البوابة العربية للأخبار التقنية، فإن الجهاز الذي يستخدم القلم الإلكتروني يضم شاشة بقياس 6.36 إنشًا بدقة 2300×1080 بيكسلًا، وهي، بحسب الصور المسربة في السابق، سيكون لها ثقب في الزاوية العلوية اليسرى.

وفيما يتعلق بالتصوير، سيحتوي Moto G Stylus على كاميرا أمامية بدقة 25 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية ثلاثية تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 48 ميجابيكسل، وعدسة واسعة جدًا بدقة 16 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابايت.

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وبالانتقال إلى باقي المواصفات، فإن موتورولا تزوِّد جهاز Moto G Stylus بقارئ بصمات الأصابع المثبّت في الخلف مع بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير بقدرة شحن سريع 10 وات، إلى جانب دعمه لبطاقة اتصال مزدوجة وNFC حسب المنطقة.

وتوضح الصور المسربة حديثًا للهاتف أن الجزء السفلي من Moto G Stylus يتضمن منفذ USB-C محاطا بمنفذ الصوت التقليدي بقياس 3.5 ميليمتر مع ميكروفون ومكبر صوت وفتحة القلم.

وبالحديث عن القلم، فإن المصادر توضح أن Moto G Stylus سيأتي بميزة تتيح للمستخدمين فتح تطبيق أو تشغيل اختصار عند إزالة القلم من الفتحة، كما يأتي هاتف موتورولا الجديد مع تطبيق يسمى Moto Note يتيح للمستخدم استخدام إصبعه كممحاة عند استخدام القلم لرسم شيء ما.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن تتبع مكان القلم باستخدام التطبيق أيضًا، والذي يسجل الوقت والموقع اللذين أزال المستخدم القلم فيهما من الفتحة آخر مرة، إلى جانب إرسال إشعار إذا لم يتم إعادة إدخال القلم في الهاتف لمدة من الوقت.

يذكر أن موتورولا احتفلت في وقت قريب ببيعها 100 مليون هاتف من هواتف Moto G الذكية منذ الإعلان عن أول Moto G في عام 2013.