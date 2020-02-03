شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار خفيفة بالسعودية وجو بارد فى البحرين والإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد منطقة دول الخليج، حالة من عدم الاستقرار فى الطقس بالإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين بارد نسبيا وفى الإمارات انخفاض فى درجات الحرارة، يصبح غائما أحيانا على المناطق الساحلية والشمالية، وقد تسقط بعض الامطار الخفيفة وفى السعودية.

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار تأثير الرياح النشطة على الأجزاء الشرقية من منطقتى المدينة المنورة،مكة المكرمة والمرتفعات الجنوبية الغربية تمتد الى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض, فى حين تكون السماء غائمة جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان،عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد الى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة .

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالى والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية على الجزء الجنوبى بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربيشمالية غربية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ين يصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبى ، وحالة البحر ممتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبى .









البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس فى مملكة البحرين سيكون، بارداً نسبياً مع بعض السحب وتصاعد الأتربة فى بعض المناطق خلال النهار.

الرياح: شمالية غربية من 12 إلى 17عقد وتصل من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار، تحذير: رياح قوية السرعة، ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث اقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 فى عرض البحر، درجة الحرارة العظمى 19 درجة مئوية والصغرى 12 درجة مئوية.

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الرطوبة النسبية العظمى 80% والصغرى 30%. ، أعلى مد فى الساعة 10:22 صباحاً وفى 11:02مساء، وأدنى جزر فى الساعة 4:33 مساء وفى الساعة 5:21 صباحاً، شروق الشمس فى تمام الساعة 6:22 صباحاً والغروب عن الساعة 5:21 مساء.





الإمارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحوا إلى غائم جزئيا مغبرا أحيانا مع انخفاض فى درجات الحرارة، والرياح تكون معتدلة إلى نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة.

حركة الرياح : شمالية غربية / 20 – 35 كم/س، تصل إلى 55 كم/س أحيانا خاصة على البحر، ويكون الموج فى الخليج العربى مضطربا إلى شديد الاضطراب.. و يحدث المد الأول عند الساعة 19:01 والمد الثانى عند الساعة 08:00 والجزر الأول عند الساعة 13:59 والجزر الثانى عند الساعة 00:08

و فى بحر عمان يكون الموج متوسطا إلى مضطرب .. و يحدث المد الأول عند الساعة 18:18 و المد الثانى عند 03:28 و الجزر الأول عند الساعة 11:05 و الجزر الثانى عند الساعة 22:12.



