شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمنع دخول الوافدين الأجانب من الصين بسبب فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى العراق، بسبب فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت الوزارة ـ فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ أنها قررت منع دخول الوافدين الأجانب من الصين إلى البلاد؛ ضمن الإجراءات الوقائية التى اتخذتها دول العالم، لمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد.

قالت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، إن إجمالى حالات الوفاة بفيروس كورونا فى البلاد ارتفع يوم الأحد إلى 361، وأضافت أنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة فى إقليم هوبى وحالة واحدة فى بلدية تشونجتشينج، وارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 17205.

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وفى السياق ذاته، قالت لجنة الصحة فى إقليم هوبى الصينى، بؤرة تفشى فيروس كورونا، إنها سجلت 56 حالة وفاة جديدة من الفيروس، يوم الأحد ليصل عدد الوفيات إلى 350، وأكد الإقليم أيضا 2103 حالات إصابة جديدة ليصل إجمالى عدد الإصابات إلى 11177.

وذكر تلفزيون الصين المركزى، أمس الأحد، نقلا عن لجنة الصحة الوطنية أن عدد وفيات فيروس كورونا الجديد داخل البلاد بلغ 304 حالات بنهاية أمس السبت وذلك بزيادة 45 حالة عن اليوم السابق، وسُجلت كل حالات الوفيات الجديدة فى إقليم هوبى بؤرة انتشار الفيروس. وأعلنت ووهان عاصمة الإقليم عن وفاة 32 شخصا بالفيروس.