عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوبر تعلق حساب 240 مكسيكيا لمنع انتشار كورونا

الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

علقت شركة أوبر تكنولوجيز Uber Technologies الأمريكية لخدمة تأجير السيارات حساب 240 مستخدما في المكسيك، لاحتواء الانتشار المحتمل لفيروس كورونا.



ووفقاً للبيان الذي نشر على الحساب الرسمي المكسيكي للشركة على موقع "تويتر"، فإن اثنين من السائقين قاما بتوصيل أحد مستخدمي الخدمة، الذي من المحتمل أن يكون مصاباً بفيروس كورونا الجديد.

وقالت الشركة أيضاً في البيان: "سنبقي المستخدمين والسائقين على اطلاع بأي تحديثات تخص حساباتهم، والذين يتعين عليهم الاتصال بالسلطات الصحية، في حالة ظهور عليهم أي أعراض"، بحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

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وأكدت وزارة الصحة في مكسيكو سيتي أن سائق أوبر كان يحمل راكباً من مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، قد يكون مصاباً بفيروس كورونا.

يذكر أن الشركة الأمريكية اتخذت قرارا بتعليق حسابات المستخدمين، رغم عدم وجود حالات إصابة مؤكدة بالفيروس في المكسيك وإعلان سلبية إصابة جميع الحالات الـ9 الذين اشتُبه في إصابتهم.

وذكرت وكالة الأنباء الحكومية المكسيكية (Notimex) السبت، أن 18 من 52 طالباً مكسيكياً يدرسون في الصين، عادوا إلى البلاد، لكنها لم تحدد ما إذا كان الطلاب حٌجِزوا في الحجر الصحي أما لا.

يذكر أن فيروس كورونا الجديد، الذي نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للحيوانات في ووهان بالصين، تسبب في إثارة حالة من القلق وصل إلى حد الذعر في مختلف دول العالم، لانتشاره بشكل سريع وقلة المعلومات المعروفة عنه.

وقتل فيروس كورونا الجديد 304 أشخاص في الصين، وفقا لبيانات إدارة الصحة الوطنية، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 14380 حالة.