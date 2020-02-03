عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فنلندا الدولة الأكثر سعادة عالميا.. والإمارات الأولى على الشرق الأوسط

الإثنين 3 فبراير 2020

أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، تقريرها السنوي للدول الأكثر سعادة في العالم، تزامنًا مع اليوم العالمي للسعادة، واحتلت الدول الاسكندنافية المراكز الأولى في قائمة الدول الأسعد في العالم، وعلى رأسها فنلندا، فيما تصدرت الإمارات الدول الأكثر سعادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



ويرتكز المؤشر في التصنيف العام للسعادة في كل دولة على النتائج المجمعة للدراسات الاستقصائية التي أجراها معهد جالوب والدرجات التي حققتها هذه الدول بين 2016 و 2018 في المعايير الستة الرئيسية.

وركز تقرير السعادة في هذا العام على السعادة والمجتمع، وكيفية تغير مستوى السعادة على مدى السنوات العشر الماضية، ومدى تأثير تقانة المعلومات والحوكمة والمعايير الاجتماعية في المجتمعات وسعادة الأفراد فيها، إضافة إلى الروابط بين الحكومة والسعادة وقوة السلوك الاجتماعي.

بحسب التقرير والمنهج الذي يقوم عليه البحث، اعتمد تقرير السعادة في تصنيفه الدول على 6 معايير رئيسية: حصة الفرد من الناتج المحلي والرعاية الاجتماعية والحرية والفساد والكرم ومتوسط العمر المتوقع.

وجاء ترتيب الدول الـ7 الأولى كالتالي:

1- فنلندا

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2- الدنمارك

3- النرويج

4- اسكتلندا

5- هولندا

6- سويسرا

7- السويد