عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تايلاند تعلن توصلها لعلاج كورونا

الإثنين 3 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

قال أطباء من تايلاند، الأحد، إنهم شهدوا نجاحاً في علاج حالات شديدة من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، بمزيج من أدوية الإنفلونزا وفيروس إتش. إي. في (مرض نقص المناعة المكتسب الإيدز)، وأظهرت النتائج الأولية تحسناً كبيراً، خلال 48 ساعة من بدء العلاج.



وأوضح الأطباء، وهم من مستشفى راجافيثي في بانكوك، إن نهجاً جديداً في علاج فيروس كورونا حسّن حالات عدد من المرضى تحت رعايتهم، ومنهم امرأة صينية، تبلغ من العمر 70 عاماً من مدينة ووهان، أكدت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل 10 أيام.

ويشمل العلاج مزيجاً من عقارين لمكافحة فيروس "إتش. إي. في" هما "لوبينافير" و"ريتونافير"، إلى جانب جرعات كبيرة من عقار الإنفلونزا أوزيلتاميفير.

وقال الطبيب كاريانجاسكا إتيبورنوانيتش، المتخصص في علاج الرئة بجامعة راجافيثي: "هذا ليس العلاج، لكن حالة المريضة تحسنت بدرجة كبيرة. فبعد أن أثبتت التحاليل إصابتها بالفيروس قبل 10 أيام، جاءت التحاليل الجديدة سلبية بعد 48 ساعة من العلاج".

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وأضاف: "النتيجة جيدة بشكل عام، لكن ما زال يتعين علينا إجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كان هذا يمكن أن يصبح علاجاً".

وكان مسؤولو الصحة في الصين بدأوا بالفعل في استخدام علاج الإيدز مع علاج الإنفلونزا لمكافحة فيروس كورونا، وقال الأطباء التايلانديون إن استخدام العقاقير الـ3 معاً حسّن العلاج فيما يبدو.

وقال طبيب آخر إن نهجاً مماثلاً مع مريضين آخرين أصاب أحدهما بعرض جانبي متمثل في الحساسية، لكن الآخر تحسنت حالته.

وأوضح سومساك أكسيليم، مدير عام إدارة الخدمات الطبية: "كنا نتبع الممارسات الدولية لكن الطبيب زاد من جرعة أحد الأدوية" مشيرا إلى دواء الإنفلونزا أوزيلتاميفير.

وسجلت تايلاند 19 حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، وشفي 8 منهم وعادوا لمنازلهم، وما زال 11 يتلقون العلاج في المستشفيات.

وقال سومساك إن وزارة الصحة ستعقد اجتماعا، الإثنين، لبحث العلاج الناجح لحالة السيدة البالغة من العمر 70 عاماً، لكنه قال إنه ما زال من السابق لأوانه القول إن هذا النهج يمكن تطبيقه على كل الحالات.