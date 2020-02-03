ولي عهد دبي يهدي "ياقوت" لطفل سعودي مولع بالخيل

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فاجأ ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، طفلا سعوديا مولعا بالخيل، بإهدائه حصانا وطلب منه أن يطلق عليه اسما يحبه، فكان "ياقوت".
وقال الطفل في مقابلة صحفية، إنه "كلما كنت أذهب إلى مضمار سباق الخيول كنت أتمنى أن يكون لدي حصان وأقوم بامتطائه".
وأضاف حسب موقع "الإمارات اليوم": "لم يكن الأمر بيدي أن أحقق رغبتي لأن الأمر ببساطة عدم امتلاكي للعدة المناسبة وصغر سني".
وأثناء وجود ولي عهد إمارة دبي، سأل الشيخ الصبي عن رغبته، فأجابه: "أرغب في أن يكون لدي حصان"، فما كان من آل مكتوم إلا أن قال: "تم – أي تم الأمر".
وسأل الصحفي الطفل عن الاسم الذي سيطلقه على الحصان، فأجاب: "ياقوت".
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