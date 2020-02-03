دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي سرعة الإنترنت في الدول العربية: من الأسرع والأبطأ؟

كشف موقع speedtest مؤخراً عن أحدث ترتيب للدول العربية في سرعات الإنترنت الثابت، حيث يستخدم الموقع أدوات خاصة به تقوم بقياس الوقت اللازم للوصول إلى مخدم معين، كما يقيس سرعة تحميل ورفع الملفات.

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وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول عربياً والـ 30 عالمياً، حيث وصلت سرعة الإنترنت لديها إلى نحو 90.57 ميجابت/ثانية، تليها قطر التي حلت في المركز الـ 40 عالمياً بسرعة إنترنت وصلت إلى 73.94 ميجابت/ثانية.

وفي المركز الثالث عربياً والـ 44 دولياً جاءت الكويت بسرعة إنترنت تبلغ 65.95 ميجابت/ثانية، تليها السعودية في المركز الـ 53 عالمياً بسرعة إنترنت 52.93 ميجابت/ثانية، ثم الأردن في المركز الـ 55 على مستوى العالم بسرعة 50.43 ميجابت/ثانية.

كما تضمنت قائمة أسرع 10 دول عربية في سرعات الإنترنت الثابت كل من: عمان في المركز الـ 66 عالمياً بسرعة 42.22 ميجابت/ثانية، البحرين في المركز الـ 95 عالمياً بسرعة 26.98 ميجابت/ثانية، مصر في المركز الـ 97 عالمياً بسرعة 97 ميجابت/ثانية، العراق في المركز الـ 107 عالمياً بسرعة 23.13 ميجابت/ثانية، والمغرب في المركز العاشر عربياً والـ 122 عالمياً بسرعة 18.52 ميجابت/ثانية.

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شاهد الإنفوجرافيك التالية، وتعرف على ترتيب الدول العربية من حيث سرعات الإنترنت، واخبرنا في التعليقات ما هو ترتيب دولتك في هذه القائمة:

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