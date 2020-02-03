شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن: لا صحة لما يروجه إعلام الحوثى عن محادثات مع قيادات المحافظات المحررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، صحة ما تداولته وسائل إعلام تابعة للمليشيات الحوثية عن محادثات مباشرة أو عبر وسطاء بين قيادات المحافظات المحررة والمليشيات.

وقال الإرياني- فى مجموعة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)- إن ما تروجه المليشيات الحوثية يهدف إلى اصطناع انتصارات وهمية وخلق شرخ بين المكونات الوطنية، حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية، الأحد.

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وأكد أن الوفد الحكومى المفاوض هو المكلف بملف الحوار مع المليشيات الحوثية بهدف الوصول إلى حل سياسى للأزمة اليمنية على قاعدة المرجعيات الثلاث.

وحث الإريانى وسائل الإعلام على التحلى بالمصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة، وعدم الوقوع ضحية الشائعات التى تروجها المليشيات الحوثية.