دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي متى سيظهر لقاح مضاد لفيروس كورونا؟ وكم تستغرق صناعته؟

مع انتشار فيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم، وسط مخاوف من تحوله إلى وباء عالمي لا يُمكن إيقافه، بدأ الكثيرون في التساؤل متى سيظهر لقاح مضاد لهذا الفيروس المميت؟

شاهد أيضاً: ما هي أعراض فيروس كورونا وطرق الوقاية منه؟

فقديماً، كان الأمر يستغرق سنوات من أجل صنع لقاح مضاد لأحد الفيروسات أو الأمراض الخطيرة، إلا أنه من التقدم العلمي، والتزام الحكومات والمنظمات غير الربحية بشكل أكبر في تمويل الأبحاث، تم تقصير هذه المدة بشكل كبير.

بدء العمل على لقاح مضاد لفيروس كورونا

وقد ذكرت تقارير حديثة أن العديد من الشركات والمعاهد المتخصصة في الأبحاث العلمية قد بدأوا بالفعل في الخطوات الأولى لصنع لقاح مضاد لفيروس كورونا، حيث يُتوقع كل منهم الانتهاء منه في بضعة أشهر.

فكما هو معروف عند صنع لقاح جديد، فيتم تجربته أولاً على الحيوانات، ثم يتم بعدها إجراء تجارب سريرية على البشر، للتأكد من أن هذا اللقاح يعمل بطريقة آمنة وفعالة.

للمسافرين: نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد alqiyady 1 للمسافرين: نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد

شاهد أيضاً: للمسافرين: نصائح مهمة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا الجديد

وأشارت إلى أن عملية صناعة لقاح مضاد لفيروس كورونا دخلت في أولى مراحلها بالفعل، وذلك بعدما قام العلماء الصينيون بتبادل التسلسل الجيني للفيروس في قاعدة بيانات عامة عبر الإنترنت خلال الشهر الماضي.

ووفقاً لأحد علماء سياسة اللقاحات في كلية معهد ميلكين للصحة العامة في جامعة جورج واشنطن، فإن توفير التسلسل الجيني للفيروس يساعد في التوصل للقاح مضاد له بشكل سريع، على عكس ما كان يحدث سابقاً.

Advertisements

شركات ومعاهد تعمل على صنع لقاح مضاد لكورونا

ومن ضمن الشركات التي بدأت العمل بالفعل لصنع مضاد لفيروس كورونا الجديد، شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجية الحيوية، والتي تعمل مع المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، حيث يتوقع علمائها توفير اللقاح من أجل إجراء تجارب سريرية بعد حوالي 3 أشهر.

شاهد أيضاً: فيروس كورونا الجديد: حساء الخفافيش في قفص الاتهام

كما بدأ معهد تابع لجامعة كوينزلاند الأسترالية في العمل على بدورهم على لقاح مضاد للفيروس المميت منذ نحو أسبوعين، حيث يُقدر علمائه بأنهم يحتاجون إلى حوالي 16 أسبوعاً حتى يكون جاهزاً من أجل تجريبه على البشر.

وبالإضافة إلى هذا، فإن مؤسسة معهد باستور الفرنسية تتوقع تطوير لقاح لعلاج فيروس كورونا خلال 20 شهراً، في حين صرحت وزيرة البحث العلمي الألمانية عن توقعها لصنع بلادها هذا اللقاح في غضون بضعة أشهر.المزيد:

فيروس الكورونا: بين الأسئلة والأجوبة

ما علاقة ثعابين كرايت بفيروس كورونا الجديد؟

هكذا تأثرت صناعة السينما في الصين بفيروس كورونا

كاميرات في مطار قرطاج لرصد المصابين بفيروس كورونا

تم نشر هذا المقال على موقع القيادي