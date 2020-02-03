شكرا لقرائتكم خبر عن نواكشوط: دعم الإمارات لموريتانيا يسمح بتوسيع برامج التنمية وخلق نمو اقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الحكومة الموريتانية إن الدعم، الذى أعلنت عنه دولة الإمارات العربية المتحدة لنواكشوط، سيسمح بتوسيع المشاريع وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتسريع فى تنفيذها وخلق نمو اقتصادى واجتماعي، مشيدة بمستوى العلاقات بين البلدين.

واعتبرت الحكومة الموريتانية - فى بيان بثه التلفزيون الموريتانى مساء الأحد - أن الاستقبال الحار والنوعى الذى حظى به الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى خلال زيارته لدولة الإمارات يؤكد عمق وصدق العلاقات بين البلدين والشعبين.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة أثمرت عن إعلان رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تخصيص مبلغ مليارى دولار لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية وقروض ميسرة للجمهورية الإسلامية الموريتانية؛ كما خلصت إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم ستعود بالنفع على البلدين.