تمرين عسكري مشترك بين قطر وباكستان في الدوحة

الدوحة / الخليج 365
نفذت القوات الجوية القطرية تمرينا عسكريا بالاشتراك مع القوات الجوية الباكستانية، في العاصمة الدوحة.
وذكرت وزارة الدفاع القطرية، في بيان الأحد، إنه "جرى خلال تمرين (زلزال 1) تنفيذ مناورات القتال الجوي بهدف رفع الكفاءة القتالية وتبادل الخبرات بين الجانبين".
ونقل البيان عن المقدم ركن علي حسين الأحبابي، القائد الجوي الممرن، قوله: "التمرين يعد نواة للتمارين المستقبلية بين القوات الجوية الأميرية القطرية والقوات الجوية الباكستانية، مما يعزز أوجه التعاون العسكري بين الجانبين".
ويرتبط البلدان بعلاقات واتصالات عسكرية قوية، حيث وقعا على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون العسكري، منها الاتفاق المتعلق بانتداب أفراد القوات الباكستانية إلى قطر عام 1985، والتعاون الدفاعي عام 2010، ومذكرة تفاهم لأنشطة البحث والتعاون الأكاديمية عام 2016.
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