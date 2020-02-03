موسكو وباريس تطعنان في «صفقة القرن»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت وكالات أنباء روسية عن متحدث باسم الكرملين قوله إن خطة السلام في الشرق الأوسط التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتناقض مع عدة قرارات للأمم المتحدة.

ونقلت الوكالات عن المتحدث ديمتري بيسكوف القول بأنه يمكن بالعين المجردة رؤية أن صفقة القرن لا تتوافق مع عدد من قرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال بيسكوف «توجد سلسلة من قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويمكن بالعين المجردة رؤية عدم توافق عدد من نقاط هذه الخطة مع قرارات مجلس الأمن». وأضاف بيسكوف أن رد فعل فلسطين السلبي وتضامن عدد من الدول العربية مع الفلسطينيين في رفضهم خطة ترامب، يجعلان موسكو تشك في قابلية هذه الخطة للحياة.

وفي وقت سابق أكدت الخارجية الروسية في تعليقها على «صفقة القرن»، أن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين و«الإسرائيليين» وحدهم لان ذلك يتعلق بمستقبلهم.

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واكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاراوفا، استعداد موسكو «لمواصلة العمل الجماعي الهادف إلى التوصل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي»، إضافة إلى استعدادها «للتنسيق الوثيق مع الشركاء الفلسطينيين و«الإسرائيليين»، ودول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والرباعية الدولية، وجميع الأطراف المعنية بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط».

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتابع عن كثب رد الفعل من العواصم العربية على المبادرة الأمريكية، وحتى الآن فإن التقييمات متشائمة وسلبية على الأرجح.

من جانبه، عبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن «تحفظات» بلاده حيال خطة ترامب، مشددا على ضرورة الاتفاق على «دولتين حقيقيتين» مع كافة الصلاحيات المرتبطة بالدول، وكذلك مجمل الواقع الديموغرافي والمادي المرتبط بدولة. وأضاف ان المبادرات الأحادية الجانب ليست مثمرة آليا، بالتالي لدينا علامات استفهام وتحفظات إزاء هذا الوضع».

ودعا الوزير الفرنسي إلى مباحثات مع دول المنطقة وبين الأوروبيين «لمحاولة أخذ موقف جماعي». وقال: إن فرنسا تؤيد نقاشاً في الأمم المتحدة، كما يطلب الفلسطينيون.في غضون ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء «الاسرائيلي» بنيامين نتنياهو إلغاء اجتماع حكومي كان مقرّراً عقده أمس الأحد للبحث، بحسب مسؤولين «إسرائيليين»، في ضمّ أجزاء من الضفة الغربية. (وكالات)