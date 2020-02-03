«أشد ألم».. سرد بوليسي على درب ماركيز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

خلال مونديال 1978 في الأرجنتين، يُقتل خواكين صديق المواطن البسيط فيليكس تشاكاتانا، فتنقلب حياة الأخير من مجرد موظف يعيش على الهامش، ولا يبحث عن الأزمات ويتفاداها، ويكرس جل وقته في محاولة تفادي الأحلام والآمال، ودفن نفسه في طموحات جد عادية.

تلك هي الدعامة السردية الأساسية التي تنطلق منها رواية «أشد ألم» للكاتب البيروفي سانتياغو رونكا غليولو، الذي رشحه العديد من النقاد بعد هذه الرواية ضمن ستة كتاب يمكن أن يكونوا معادلين لأسلوب وطريقة الروائي الشهير جابرييل جارسيا ماركيز.

تتميز الرواية التي صدرت نسختها العربية عن دار مسعى للنشر سنة 2019 بترجمة محمد الفولي، ببعدها البوليسي الذي لا يستغرق القارئ بعيداً عن أبعادها الاجتماعية والسياسية التي تناولت حقبة خاصة هناك في البيرو، شهدت العديد من عمليات الخطف والاغتيالات وغيرها.

هذا البعد المركب جعل القراء على موقع مراجعات الكتب «جود ريدز» يتفاعلون معها بكثرة، ويغوصون في تحليلها كل بحسب قراءته لها، والزاوية التي نظر منها إليها.

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إحدى القارئات تعبر عن تأثير الرواية عليها وعن قدرة الكاتب الكبيرة على تصوير الأحداث والجريمة التي وقعتْ فتقول: «الرواية مشوقة جدا، والشخصيات مرسومة بعناية، حتى أنني استطعت تخيل الجريمة بشكل كامل، والأحداث السياسية الواردة فيها جاءت مختصرة، وكانت مكملة لأجواء الرواية».

قارئ آخر يعلق على النماذج النفسية العديدة التي حملتها الرواية والتي أجاد الكاتب تشخيصها بسلاسة فيقول: «قدم الكاتب نماذج نفسية كثيرة بشكل جيد، فهناك نموذج المواطن المستقر الذي ليست له تجارب ويعيش حياة ضيقة جدًا، بلا أي خبرات تقريبًا، وكيف تقتحمه الأحداث وتزلزله، ويتردد في تقديم ولائه لأحد الأطراف المتصارعة خصوصاً مع اكتشاف الحقائق التي كان لا يعلمها، أو لم يسع إليها طوال حياته، وهناك أيضًا مناقشة لنفسية الثوري وتبريره للقتل بشكل من الأشكال، وطغيان المبادئ المجردة على المشاعر».

لكن هذا القارئ يأخذ على الرواية الاستغراق في المسار البوليسي وإن كان يعترف بأنه يجتذب الكثيرين لها ويبرر وجهة نظره قائلًا: «أفرط الكاتب بعض الشيء في الحبكة البوليسية، الأمر الذي قد يروق للكثيرين، لكنه لا يروق لي بنفس الدرجة، لأني أشعر أن شعرة صغيرة تفصل بين الأعمال التشويقية الجيدة والأعمال التجارية، وهذا بالطبع ليس عملاً تجاريًا على الإطلاق، فهي رواية حقيقية من النوع الجاد وسط إطار تشويقي، لكن الخطوط القوية جدًا التي فتحها الكاتب، ربما كان يمكن أن تكون أفضل من ذلك كثيرًا لو كان خفف قليلًا من حدة تلك الحبكة البوليسية واهتم أكثر بالعامل النفسي».

ويعلق القارئ على ترجمة الرواية إلى اللغة العربية ويشيد بها قائلا: «خلال أكثر من 400 صفحة لم توقفني جملة عن القراءة باستثناء جملة أو اثنتين، هناك سلاسة ومهارة غير عاديتين في اللغة ونقل إيقاع الكاتب السريع والمتواتر، وعناية في اختيار الألفاظ».

ويعلق أحد القراء على طريقة الكاتب في ربط أحداث كرة القدم في المونديال مع الوضع المأساوي الذي تعيشه البيرو، وكيف استطاع الدمج بينهما في إتقان فيقول: «تتصاعد وتيرة الأحداث مع نهاية الرواية، ويكتشف القارئ الكثير من الأسرار الغامضة التي لم تكن واضحة، ومعها تتسارع حدة اللعب في المونديال، وينتظر الناس بكثيرٍ من التشويق والإثارة تسديد الأهداف التي تحسم بطل المونديال في ذلك العام، فتضيع أثناء ذلك صيحات طلب النجدة والنجاة من الموت، في خضم صرخات وهتافات المشجعين في كل أنحاء البلاد».