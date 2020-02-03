اشتعال الساحات في العراق رفضاً لتسمية توفيق علاوي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: ”الخليج 365”، وكالات

رفض المتظاهرون العراقيون في ساحات الاعتصام في بغداد، ومحافظات الوسط والجنوب، امس الأحد، تكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة الجديدة، مؤكدين أنه لا يمثل ساحات الاحتجاج، التي اشتعلت في كل الاتجاهات، في وقت دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى إعادة الدوام الرسمي في المدارس، والمؤسسات، وفتح الطرق، معتبراً أن علاوي يمثل الشعب، وأن على المتظاهرين إنهاء احتجاجاتهم، وطلب من أنصاره (القبعات الزرقاء) مساعدة القوات الأمنية في إعادة الحياة الطبيعية.

وتوافد مئات الطلاب إلى شوارع تؤدي إلى ساحة التحرير الرمزية، المعقل الرئيسي للاحتجاج في بغداد، حاملين صوراً لمحمد علاوي وقد رسمت إشارة الضرب باللون الأحمر على وجهه. وقالت المتظاهرة طيبة، الطالبة في كلية الهندسة (22 عاماً) «نحن هنا لرفض رئيس الوزراء الجديد، لأن تاريخه معروف ضمن الطبقة السياسة. لا غيرة لديه، ونحن نريد أحداً يغار على الوطن، ويعمل من أجله».

وفي الديوانية، تظاهر المئات رافضين تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة، معتبرين أنه «مرشح الأحزاب». وقطع المحتجون منذ الصباح، جسر التربية، وساحة النسيج، وساحة الزعيم، وساحة مستشفى الولادة، كذلك قطعوا طريق ديوانية - نجف. وتوجه متظاهرون إلى المقار الحكومية للمطالبة بإغلاقها، وتوقفها عن العمل، فيما بدأ طلاب ثانويات وجامعات اعتصامات.

وفي الحلة، قام متظاهرون بغلق طرق رئيسية وجسور بإطارات مشتعلة احتجاجاً على تولي علاوي رئاسة الوزراء، رافعين صوراً منددة به، وهم يهتفون «علاوي ليس اختيار الشعب»، فيما توقف العمل في أغلب المؤسسات الحكومية والتعليمية في المدينة. وفي مدينة الكوت، خرج المئات في تظاهرة حاشدة حاملين لافتات كتب عليها «نرفض تكليف علاوي لرئاسة الحكومة»، كما هتفوا «المجرب لا يجرب»، و«لا تنصيب لحكومة محاصصة».

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وفي كربلاء، خرج الآلاف من طلبة الجامعات في محافظة كربلاء، في تظاهرة كبيرة لرفض ترشيح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة المقبلة. وقال مصدر محلي، إن «الآلاف من طلبة الجامعات في كربلاء خرجوا، امس، في تظاهرة كبيرة رفضاً لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة».

وفي مدينة النجف، رفع متظاهرون، أمس، لافتة تقول «محمد علاوي مرفوض، بأمر الشعب». وأمضى شبان يضعون أقنعة على وجوههم، الليل وهم يشعلون إطارات سيارات في الشوارع، تعبيراً عن غضبهم لتكليف علاوي بهذا المنصب.

وفي بابل، توافد الآلاف من طلبة المحافظة على ساحة الاعتصام الرئيسية في المحافظة رفضاً لتكليف علاوي. وفي البصرة نظم الطلبة والمحتجون، تظاهرة كبيرة رددوا فيها شعاراً يقول، «مرفوض محمد علاوي.. مرفوض».

من جهة أخرى، قال الصدر في بيان نشر على حسابه على تويتر «أجد لزاماً تنسيق (القبعات الزرق) مع القوات الأمنية الوطنية البطلة، ومديريات التربية في المحافظات، وعشائرنا الغيورة إلى تشكيل لجان في المحافظات من أجل إرجاع الدوام الرسمي في المدارس الحكومية وغيرها، كما وعليهم فتح الطرق المغلقة لكي ينعم الجميع بحياتهم اليومية، وترجع للثورة سمعتها الطيبة».

وأضاف «أنصح القوات الأمنية بمنع كل من يقطع الطرقات، وعلى وزارة التربية معاقبة من يعرقل الدوام من أساتذة وطلاب وغيرهم». ورفض المحتجون رسالة الصدر، وهتفوا في ساحة الطيران وسط بغداد «مرفوض بأمر الشعب لا تغرد إنت بكيفك»، وأخرى «ثورة شبابية ما حد قادها».