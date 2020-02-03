هجومان بالسكاكين في بلجيكا وبريطانيا.. ومصرع أحد المنفذين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت مدينتا لندن البريطانية، وجاجنت البلجيكية، أمس الأحد، حادثتي طعن «إرهابيتين» أصاب خلالهما مهاجمان عدداً من المارة بالسكاكين، ما استدعى تدخل الشرطة الفوري، وأعلن على إثرهما مصرع منفذ هجوم لندن، وجرح أربعة أشخاص، فيما وجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الشكر إلى الشرطة البريطانية وأعرب عن مواساته للمصابين، في حين كتب صادق خان عمدة العاصمة البريطانية على تويتر: «الإرهابيون يحاولون تقسيمنا وتدمير أسلوبنا المعيشي، لكننا هنا في لندن لن نمكنهم من النجاح في هذا أبداً».

وأعلنت الشرطة البريطانية قتلها رجلاً جنوبي العاصمة، بعدما طعن ثلاثة أشخاص بسكين في شارع للتسوق بمنطقة سكنية، في واقعة تتعلق بالإرهاب.

وقالت في حسابها على «تويتر»: «الشرطة أطلقت النار على رجل في ستريتهام جنوبي لندن. في هذه المرحلة يعتقد أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن. يجري تقييم الملابسات المحيطة بالواقعة التي تتصل بالإرهاب».

وأوضحت الشرطة أنها بدأت التحقيقات في الحادث، وأن المهاجم لقي مصرعه. وأضافت: «نعتقد أن هناك جريحين. ننتظر معرفة حالتهما»، مضيفة أن الهجوم «تم احتواؤه».

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وقال شاهد عيان إنه رأى رجلاً يحمل خنجراً في ستريتهام. وأضاف الشاهد جولد بولهان، وهو طالب يبلغ 19 عاماً لوكالة «برس أسوشييشن» البريطانية، أنه رأى «رجلاً يحمل خنجراً. يلاحقه شخص أفترض أنه شرطي متخفٍ، بما أنه كان بلباس مدني».

وتابع: «أصيب الرجل بالرصاص. أعتقد أنني سمعت ثلاث طلقات». وأوضح الشاهد أنه أختبأ في إحدى المكتبات، فيما احتمى آخرون بمحال مجاورة. ودعت الشرطة إلى تفادي التوجه إلى المنطقة.

وعلى وسائل التواصل الاجتماع، تم تداول مشاهد لم يتسن التأكد من صحتها، يُعتقد أنها توثق مراحل الهجوم، وتظهر محاصرة شرطيين مسلحين لرجل ممدد أرضاً في ستريتهام. وأظهرت المشاهد المتداولة ابتعاد الشرطيين عن الرجل، ومطالبتهم المارة بالتراجع مع وصول سيارات الإسعاف إلى الموقع.

وشهدت بريطانيا في السنوات الأخيرة موجة اعتداءات إرهابية، آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين قتل مدان بالإرهاب أفرج عنه سابقاً، شخصين طعناً، في هجوم على جسر «لندن بريدج».

وفي بلجيكا، أعلنت الشرطة وقوع عملية طعن طالت شخصين في مدينة جانت شمالي البلاد، مؤكدة تصدي رجالها للمهاجم الذي أصابته بجروح.(وكالات)