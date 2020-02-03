الصين تضخ 173 مليار دولار في الاقتصاد لمكافحة «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل عدد الوفيات جراء كورونا في الصين إلى 304 حالات، وفقاً لما ذكره التلفزيون الرسمي الأحد، نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية بالبلاد بينما وصل عدد حالات الإصابة لرقم قياسي وهو 14 ألفاً،وأعلن عن اغلاق مدينة يسكنها 11 مليون نسمة، وأعلن البنك المركزي الصيني تخصيص 173 مليار دولار في النظام الاقتصادي لدعم جهود مكافحة واحتواء الفيروس.

وارتفع عدد الوفيات في إقليم هوبي، جراء انتشار الفيروس إلى 294 حالة بنهاية يوم السبت فيما بلغ إجمالي الإصابات 9074 غالبيتها في ووهان عاصمة الإقليم .

وقفز عدد حالات الإصابة الجديدة إلى 276 في مدينة هوانغقانغ المجاورة. وسجلت حالة وفاة واحدة في المدينة التي تبعد نحو 60 كيلومتراً شرقي ووهان.

وأغلقت الصين أمس الأحد مدينة رئيسية بعيدة عن بؤرة الفيروس ، وأعلنت السلطات عن قيود مشابهة للقيود التي فرضت على ووهان قبل 12 يوماً،مشددة على حركة الأشخاص في مدينة ونتشو الواقعة على بعد 800 كلم. ويذكر أن ونتشو مدينة ساحلية تعد تسعة ملايين نسمة وتقع في مقاطعة تشيجيانغ، وتعد جزءاً من قلب شرق البلاد الصناعي .

وبموجب الإجراءات الجديدة، لم يعد مسموحاً سوى لفرد واحد فقط من كلّ أسرة بأن يخرج من المنزل مرة واحدة كلّ يومين لشراء الضروريات، في حين تمّ إغلاق 46 من محطّات تحصيل الرسوم على الطرقات السريعة المدفوعة.

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إلى جانب ذلك أعلن المصرف المركزي الصيني الأحد أنه سيضخّ 1,2 تريليون يوان (173 مليار دولار) في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد الذي يتوقّع أن يؤثر سلباً على النمو في البلد الآسيوي العملاق.

وأعلن «بنك الصين الشعبي» في بيان أنه سيطلق العملية اليوم الاثنين ، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف للمحافظة على «سيولة معقولة ووفيرة» في النظام المصرفي وعلى سوق عملات مستقر. وأضاف أن المبلغ الإجمالي للسيولة في المنظومة المصرفية سيكون أعلى ب900 مليار يوان (129 مليار دولار) عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكان المصرف أعلن السبت عن سلسلة إجراءات نقدية وائتمانية لدعم الشركات التي تقدم المساعدة في مواجهة الوباء، على غرار الشركات الطبية. وحضّ المصرف المركزي الصيني المؤسسات المالية على تقديم «موارد ائتمانية كافية» للمستشفيات وغيرها من الهيئات الطبية إلى جانب إجراءات أخرى.

وفي مانيلا قالت إدارة الصحة الفلبينية، إن لديها حالتين مؤكدتين للإصابة بالمرض بما يشمل الرجل الذي توفي السبت والذي كان من ووهان في إقليم هوبي مركز تفشي المرض.

(وكالات)