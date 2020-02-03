5 ضوابط لاستخراج واستخدام المياه الجوفية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، قرار رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي رقم (1) لسنة 2019، بشأن تنظيم المياه الجوفية في إمارة أبوظبي، ونشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ونص القرار، على أن تأخذ الهيئة بالاعتبار عند دراسة الطلبات المقدمة لها توفر مصادر مياه بديلة وملائمة وتكون الأولوية للحفاظ على مخزون المياه الجوفية، كما يخضع استخراج واستخدام المياه الجوفية ل5 ضوابط ومعايير منها، الحصول على التراخيص اللازمة من الهيئة لاستخراج واستخدام المياه، وعدم حفر الآبار الجديدة في المناطق المحظورة، وعدم حفر أو تعميق أو صيانة الآبار داخل المنازل.

وحدد، أغراض استخدام المياه الجوفية؛ حيث نص على أن تستخدم المياه الجوفية لأغراض الري والنفع العام والمشاريع الصناعية والمشاريع ذات الطبيعة المؤقتة، وذلك بما لا يزيد على الكمية المحددة في رخصة الاستخراج الصادرة من الهيئة، ولا يجوز استخدامها كمياه للشرب إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.