ملك البحرين يصل إلى الدولة في زيارة خاصة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وصل الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة إلى البلاد، أمس، في زيارة خاصة للدولة.

وكان سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في استقبال ملك البحرين لدى وصوله.

كما كان في الاستقبال الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة والشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان وسلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وعيسى حمد بوشهاب مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة والشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الدولة.

ويرافق الملك خلال الزيارة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة والشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة والشيخ خالد بن حمد آل خليفة.(وام)