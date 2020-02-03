الروبوت والذكاء الاصطناعي يجذبان زوار «أبوظبي للعلوم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:إيمان سرورو محمد علاء

تشهد فعاليات «مبتكر 2020»، ومهرجان أبوظبي للعلوم التي تنظمها دائرة التعليم والمعرفة ضمن مبادرات أبوظبي، لشهر الإمارات للابتكار، إقبالاً كبيراً من طلبة مدارس أبوظبي، في الفترة الصباحية، بالتفاعل الجدي مع مختلف ورش العمل والبرامج والأنشطة المقامة على كورنيش أبوظبي التي تستمر حتى 8 فبراير/‏ شباط الجاري، حيث جذبت ابتكارات الروبوت والذكاء الاصطناعي، الزوار.

وقال المهندس سند حميد أحمد المتحدث الرسمي للمهرجان، إن فعاليات مبتكر 2020 التي تتزامن مع مهرجان أبوظبي للعلوم، تهدف إلى الكشف عن أفكار إبداعية ومشاريع مميزة، عبر تنفيذ تجارب تفاعلية مع ابتكارات جديدة، إلى جانب ورش العمل والعروض الحية والمتخصصة في مختلف المجالات.

وتسلط فعالية «مبتكر 2020» على الأفكار الإبداعية والمشاريع المميزة للشباب، ضمن فئات متنوعة، هي الفن والتصميم، التصنيع الرقمي والميكانيكا وتعديل المحركات، علوم الروبوتات والإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، علوم الفضاء، والاستدامة وعلوم الحياة.



لغة الإشارة



الطالبة شوق العامري، مدرسة العلمية الدولية، عرضت في فعاليات «مبتكر2020» ضمن مهرجان أبوظبي للعلوم على كورنيش أبوطبي، ابتكاراً بعنوان «لغة الإشارة»، الهدف منه ترجمة لغة الإشارة إلى لغة مكتوبة ومقروءة، وبالعكس، مشيرة إلى أن ابتكارها الجديد يساهم في تسهيل التواصل بين الأفراد، والابتكار هو عبارة عن تطبيق ذكي يحمّل على الهاتف النقّال، ويعمل على استقبال البيانات وتحويلها إلى لغة الإشارة، ويعمل التطبيق مع ثلاثة أنواع من المصادر، هي الصوت، والنصوص، والصور.



«منقذ الأرواح»



قدمت الطالبة هلا عصام من مدرسة الباهية، ابتكار «منقذ الأرواح» الذي يهدف إلى تقليل عدد الحوادث، ويحافظ على الاستدامة وتوفير الماء، كما يساعد في إنقاذ حياة الناس من مخاطر الضباب، وحوادث السيارات، التي تزهق فيها أرواح بريئة بسبب تدني الرؤية.

وقالت الطالبة هلا، إن الابتكار يحوّل الضباب إلى ماء يستخدم في سقاية النباتات، وهو مكون من حساس للضباب مثبت على أعمدة الكهرباء.



الروبوت المزارع



استعرض الطلاب محمد النعيمي، حمد الظاهري وحسن الأحبابي من مدرسة خليفة بن زايد، في مدينة العين، مشروعهم «الروبوت المزارع»، الذي يهدف إلى الحصول على الأمن الغذائي باستخدام الروبوت، وإلى تطوير روبوت يقوم بأعمال الزراعة والتسميد والري، إضافة إلى تقليل استهلاك الماء، والأسمدة الكيميائية.

وقال الطالب محمد النعيمي، إن الدراسات العلمية أثبتت حاجة البشرية إلى ابتكار نظم جديدة، وطرق حديثه للزراعـة، وتأمين حاجـات البشر ورواد الفضاء من المواد الزراعيـة فـي الفضاء، وعدم الإسراف في استهلاك الأسمـــدة، والمــاء، وإنــه باستخـــدام الروبــوت والذكــاء الاصطناعــي تــم تصميم الروبوت المزارع.

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ورش تفاعلية



وتشمل فعاليات المهرجان الموجهة لطلبة المدارس، مجموعة متنوعة من الورش التي تسلط الضوء على مجالات ابتكارية مختلفة، منها ورشة «العالم الصغير» التي تقدمها وزارة التغيير المناخي، وورشة برمجيات تشفير الدعامة يتفاعل معها طلبة المدارس بالتجارب المذهلة والعروض العلمية المبهرة، وفي ورشة عمل «سبل النجاة» يتعرف الطلبة إلى المهارات التي تساعد على إنقاذ الحياة، أما محبو الطيران من طلبة المدارس، فقد وجدوا ضالّتهم في ورش عمل تحفز الابتكار في مجال الفضاء وهي ورشة «طائرات الليزر»، إضافة إلى ورشة «طائرات المامبو من دون طيار» التي منحت الطلبة فرصة اختبار التقنيات المتطورة، ومحاولة التحكّم في الطائرة من دون طيار، والتحليق بها.



بلدية أبوظبي



كشفت بلدية مدينة أبوظبي، عن إطلاق حزمة مشاريع تطويرية، وأبحاث تستهدف تطويع الذكاء الاصطناعي في الارتقاء بمنظومة الخدمات التي تضطلع بها البلدية، من بينها مشروع برنامج «توثيق» المعني بإجراءات إدخال الذكاء الاصطناعي على خدمات التوثيق في القطاع العقاري، ودراسات بحثية بالتعاون مع جامعتي خليفة وزايد، تختص بعناصر البنية التحتية واستخدام المستشعرات في مرافق البلدية المختلفة.

جاء ذلك خلال فعالية «أسبوع الابتكار» التي تنظمها البلدية، أمس الأحد، ولمدة 3 أيام متواصلة بمشاركة 14 شركة، وحضرها سيف بدر القبيسي، مدير عام بلدية مدينة أبوظبي، وعدد من المسؤولين ضمن إطار مشاركتها في «شهر الإمارات للابتكار».

وقال المهندس عمر الهاشمي، مدير إدارة المعرفة والابتكار في البلدية: «إن البلدية نجحت في إدخال الذكاء الاصطناعي لمنظومة خدماتها؛ حيث تمت الاستعانة به في تطوير برنامج «توثيق» الخاص بالإدراج العقاري»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البلدية، انتهت مؤخراً من كافة الإجراءات المتعلقة بالمرحلة التجريبية.

ومن جانبه قال المهندس حمد محسن عبدالله، رئيس فريق الدراسات والمعايير في قطاع البنية التحتية بالبلدية: إن البلدية تنتظر نتائج دراسات الجامعات فيما يخص المدن الذكية وبحث تعميمها على مناطق مختلفة في مدينة أبوظبي بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة التجريبية من المشروع على كورنيش أبوظبي.



شرطة أبوظبي



تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ممثلة في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، في فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أبوظبي للعلوم 2020.

وتعرض شرطة أبوظبي، ضمن فعاليات المهرجان عدداً من الابتكارات في الابتكار في الخدمات، والعمليات، والمنتجات، والتكنولوجيا، والسياسات.

وأوضح العميد خالد عبدالله الخوري، مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، أن المشاركة في المهرجان، تأتي لتعريف رواد المهرجان بأحدث الابتكارات والأنظمة التي ابتكرها عدد من المنتسبين، تعكس ما حققته شرطة أبوظبي، من تطور في الابتكار والذكاء الاصطناعي.



روح التجارب



أكد المهندس عمر الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «أبوظبي لخدمات الصرف الصحي»، أن الشركة تحتفل في هذا الشهر، ككل الإماراتيين بشهر الابتكار، وهي فرصة ثمينة لنا، لنعزز قيم الإبداع وروح التجارب والابتكار، وهي، كذلك، تتويج لجهود الحكومة في خلق البيئة التنافسية والتشجيعية بين المواطنين والمقيمين، وتوجيه مباشر لنا بعمل كل ما يلزم لتبني الأفكار وتنمية المواهب وإفساح المجال للأفكار غير التقليدية.

وأضاف: من هذا المنطلق وضعنا هدف تحفيز طرح الأفكار وتحويلها إلى حلول عملية تسهم في تطوير الأداء، ليس على مستوى الشركة فحسب، إنما منظورنا ورؤيتنا هي أعم وأوسع وتشمل تطوير استراتيجيات وسياسات، انطلاقاً من مسؤوليتنا الموكلة لنا لخلق بيئة آمنة.