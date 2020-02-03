«مدن من رماد» فــي مهرجـان إيـزيـس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تشارك دائرة الثقافة في الشارقة في الدورة الأولى من مهرجان إيزيس لمسرح المرأة في القاهرة، والذي ترعاه وزارات الثقافة والشباب والرياضة والسياحة، عبر عرض مسرحي من انتاج مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة، وقال أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح في الدائرة: إن المشاركة تأتي تجسيداً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمد جسور التواصل وبناء الصلات البناءة مع المؤسسات الثقافية في الدول الشقيقة، وكذلك بإسناد ودعم الطاقات الإبداعية الشابة في المجال المسرحي وتمكينها من كل ما يرسخ حضورها الفني محلياً وعربياً.

ومهرجان إيزيس يعنى بالعروض المسرحية المرتبطة بقضايا المرأة ويراهن على التجارب الفنية الحداثيّة، وتشهد دورته التأسيسية مشاركة 17 عرضاً، من مختلف انحاء العالم. وتشارك الدائرة بمسرحية «مدن من رماد» للمخرج يوسف القصاب، وذلك بعد أن شاهدتها لجنة المهرجان في الدورة الأخيرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة ولمست تناغمها مع الإطار العام للمهرجان.

وذكر بورحيمة أن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي أسسته الشارقة لاحتضان ورعاية هواة المسرح سنة 2012، كسب رهانه في اكتشاف المواهب المسرحية مثلما نجح في توسيع آفاقها وإبرازها على الصعيدين المحلي والعربي منذ بداياته.

ومسرحية «مدن من رماد» معدة عن نص «من رماد إلى رماد» للكاتب الإنجليزي هارولد بنتر 1930 2008، وانتجت وقدمت للمرة الأولى في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة 2018 وتوجت بجائزة لجنة التحكيم، إضافة إلى جائزة أفضل تمثيل إناث، كما عرضت المسرحية منذ أيام في الدورة السابعة من مهرجان خورفكان المسرحي.