وفد وزاري إفريقي يتعرف إلى تجارب الإمارات في العمل الحكومي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



استضافت حكومة دولة الإمارات وفداً وزارياً من دول الاتحاد الإفريقي، زار الدولة للتعرف إلى تجاربها في العمل الحكومي وتطوير القطاعات التنموية والخدمية، في إطار مبادرات المنصة العالمية للحوكمة، التي أطلقتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وحكومة الإمارات، خلال أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة ضمن فعاليات الدورة ال74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

كما هدفت الزيارة إلى الاستفادة من التجارب الإماراتية بالعمل الحكومي، في تعزيز قدرات الحكومات ودعمها في تطوير آليات عملها وتفعيلها لتسريع تحقيق نتائج ملموسة تخدم شعوبها، وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وركزت زيارة الوفد على محاور التطوير الحكومي، التنويع الاقتصادي، القطاع اللوجستي والنقل والموانئ، التحول الرقمي، الأمن الغذائي، إضافة إلى مجموعة من التجارب الحكومية النموذجية التي تطبقها حكومة دولة الإمارات، كما اطلع الوفد على منهجية الإمارات في تحديث وتطوير العمل الحكومي، وتعزيز مجالات التبادل المعرفي، في إطار الجهود لتطوير برامج مشتركة لبناء القدرات الحكومية في عدد من دول القارة الإفريقية.

ضم الوفد الإفريقي الدكتور إبراهيم البداوي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في جمهورية السودان، وكوالوكو موسيس كيزيجي وزير دولة بمكتب رئاسة مجلس الوزراء الأوغندي، وجويل سيتوتي تورومي وزير التخطيط في جمهورية كينيا، وسماهينا ساودي وزير التخطيط في جمهورية أنجولا.

والتقى الوفد الإفريقي خلال زيارته عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في الدولة، وتعرف إلى نموذج العمل الذي طورته حكومة دولة الإمارات في مختلف المجالات، وإلى خطط تنظيم إكسبو 2020 الأكبر من نوعه في تاريخ الحدث العالمي.

وأكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن زيارة الوفد الإفريقي تأتي في سياق تعزيز جهود الحوكمة والشراكات الدولية، من خلال المنصة العالمية للحوكمة التي تمثل أداة تمكين للحكومات حول العالم، وداعماً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعكس رؤية حكومة دولة الإمارات القائمة على تعزيز قدرات الحكومات وتطوير آليات عملها لتواكب المتطلبات والمتغيرات المتسارعة، وترتقي بتجاربها ومنهج عملها المرتكز على الإنسان.

وقالت إن حكومة دولة الإمارات بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز الشراكات الدولية الهادفة للارتقاء بتجارب الحكومات وجودة حياة المجتمعات، في إطار توجهاتها لمشاركة تجاربها ونماذج عملها مع حكومات المنطقة، والعالم.

خطط «إكسبو 2020 دبي»

وزار الوفد الإفريقي، موقع «إكسبو 2020 دبي» الذي تستضيفه دولة الإمارات للمرة الأولى في الشرق الأوسط، والتقى ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، واطلع على استعدادات الدولة لتنظيم أكبر معرض في تاريخ إكسبو الذي يستضيف 25 مليون زائر، وأجنحة خاصة ب192 دولة خلال العام الحالي.

وبحث الوفد الإفريقي خلال زيارة العاصمة أبوظبي، مع أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، أوجه التعاون المستقبلية بين دولة الإمارات والدول الإفريقية.

كما اطلع الوفد الزائر على خطط دولة الإمارات في الأمن الغذائي المستقبلي، ورؤيتها في مجالات تطبيق منظومة الأمن الغذائي وتوفير الغذاء الصحي لأفراد المجتمع.

وزار الوفد الضيف مركز الخدمات اللوجستية التابع لمجموعة «موانئ دبي العالمية»، حيث اجتمع مع سلطان أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة «موانئ دبي العالمية»، وتعرف إلى الدور الريادي للمجموعة في تطوير وإدارة الموانئ والقطاع اللوجستي العالمي في 40 دولة، في ست قارات حول العالم.

وشملت زيارة الوفد الإفريقي مؤسسة دبي للمستقبل، حيث اطلع من خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل على أهم مبادرات تصميم وصناعة مستقبل إمارة دبي، كما زار مسرعات دبي للمستقبل، وتعرف إلى دورها في ربط الشركات العالمية المتخصصة في الابتكار مع الجهات في حكومة دبي.

كما تم تنظيم جولات معرفية للوفد الزائر، شملت «منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، حيث تعرف الوفد إلى أبرز التجارب والمبادرات التي تحتضنها، وتجربتها في تطوير الأفكار وتصميم المستقبل في مختلف القطاعات.

وتعرف الوفد خلال اجتماع مع مالك آل مالك المدير العام لسلطة دبي للتطوير الرئيس التنفيذي لمجموعة «تيكوم»، إلى تجربة المجموعة العضو في «دبي القابضة»، في تطوير المدن المتخصصة في مدينتي دبي للإعلام، ودبي للإنترنت.

وحضر الوفد الإفريقي ورشة عمل تفاعلية عقدتها الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء حول أهداف التنمية المستدامة والتطور المستمر في خططها، تطرقت إلى التقدم الذي حققته دولة الإمارات على صعيد أهداف «أجندة 2030»، ومدى تكامل هذه الأهداف مع «أجندة إفريقيا 2063» التي اعتمدها رؤساء الدول الإفريقية.

وتعرف الوفد الوزاري الإفريقي ضمن جولاته المعرفية، إلى أهم الخطط والاستراتيجيات التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات استعداداً للعقود الخمسة المقبلة، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعرف إلى محاور «مئوية الإمارات 2071» التي تقدم رؤية شاملة لتصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً بحلول يوبيلها الماسي، و«رؤية الإمارات 2021» والأجندة الوطنية التي تركز على القطاعات الرئيسية في الدولة.

كما تعرف الوفد الوزاري إلى أهم المبادرات التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات في التخطيط الاستراتيجي، وتحديد الرؤية المستقبلية والتوجهات العامة للجهات الحكومية.

واطلع الوفد على منظومة الابتكار التي طوّرتها حكومة دولة الإمارات، والاستراتيجيات التي أطلقتها، بما يضمن تحويل الابتكار إلى عمل مؤسسي مستدام.