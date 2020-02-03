شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوظبي للإعلام» تطلق «عالم ماجد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت «أبوظبي للإعلام»، أمس،«عالم ماجد» في حفل نظمته بمركز أبوظبي للشباب، بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة نائب رئيس مجلس الإدارة، وحصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومريم السركال، مدير منصات «ماجد»، وعدد من محرري المجلة ورساميها الأوائل الذين كرموا خلال الحدث.
وقالت السركال: «نحن فخورون بحصاد السنوات الأربعين للمجلة، التي لم تعد مجرد مجلة تخاطب الأطفال، فهذا التحول إلى المحتوى المتكامل، يعتبر نقلة نوعية ترسخ نجاح تجربتنا الإعلامية الترفيهية، التي استطاعت أن تبني جيلاً من القراء الأوفياء»
(وام)
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