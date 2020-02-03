«البنية التحتية» تنجز 7 مشاريع بـ 818 مليون درهم خلال 2020

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:سيد زكي

كشفت وزارة تطوير البنية التحتية، عن إنجازها 7 مشاريع حيوية خلال العام الجاري 2020، بتكلفة تقديرية قدرها 818 مليون درهم، منها 634 مليون درهم لإنجاز 5 طرق، و184 مليون درهم لمبان حكومية بإمارة الشارقة.

تفصيلاً، لفتت الوزارة، إلى أنها أوشكت على الانتهاء من تطوير المرحلة الأولى من شارع الاتحاد (تقاطع مسجد الشيخ زايد- عجمان)، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل كلفته التقديرية إلى 49 مليوناً و430 ألف درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ويشمل المشروع تطوير التقاطع بطول 2.5 كم حتى دوار الزوراء، وتوسعة الطريق ليصبح ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه.

كما تشرف الوزارة على تنفيذ الطريق الاتحادي (E88) الشارقة -الذيد - مسافي (المرحلة الثانية - طريق البطائح)، ومتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته إلى 82 مليون درهم تقريباً، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وتستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلومتراً، والذي يربط التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة الذيد (E88)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102) وإنشاء جسر جديد يمر فوق طريق خورفكان الجديد.

فيما تصل نسبة الإنجاز في شارع «خورفكان - مليحة» المتوقع إنجازه العام الجاري 86%، وتبلغ تكلفة المشروع 170 مليون درهم، ويشتمل المشروع على تطوير ورفع كفاءة واستكمال الطريق رقم (E99) من شارع الشيخ خليفة، وحتى تقاطع طريق يبسه بالفجيرة، وإلى مدينة خورفكان، مروراً عبر المنطقة الجبلية الوعرة، رابطاً منطقة المديفي بمنطقة الحراي بخورفكان.

ومن المشاريع المهمة التي تشرف على تنفيذها وزارة تطوير البنية التحتية، مشروع طريق كلباء الدائري بتكلفة تصل إلى 83 مليون درهم، ومن المتوقع إنجازه في النصف الأول من العام الجاري 2020، حيث يقع المشروع في مدينة كلباء بإمارة الشارقة، ويتكوّن من طريق مزدوج بحارتين لكل اتجاه، فيما يبلغ طوله 8 كيلومترات.

وكذلك مشروع إعادة تطوير وتأهيل شارع حمد بن عبدالله في إمارة الفجيرة بتكلفة إجمالية تبلغ 250 مليون درهم، حيث من المقرر أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من العام الجاري، وسيشمل المشروع تحويل الدوارات القائمة إلى جسور، وأنفاق، وإشارات ضوئية، مع طريق خدمي ومواقف، فضلاً عن إنشاء ممرات مشاة وتوسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه.

ويمتد مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق حمد بن عبدالله من تقاطع دوار النجيمات عند نهاية شارع الشيخ خليفة «دبي الفجيرة السريع»، وصولاً إلى الطريق الاتحادي E99 الطريق الساحلي الشرقي بطول 6 كيلومترات.

كما تشرف الوزارة على تنفيذ مشروع إنشاء وإنجاز مبنى الإدارة العامة لشرطة الشارقة، بكلفة تقديرية تبلغ 167 مليوناً و264 ألف درهم، ومن المتوقع إنجازه خلال شهر يونيو/‏‏ حزيران 2020، حيث يتكوّن المشروع من خمسة مبانٍ.

إلى ذلك، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع إضافة لمبنى وزارة تطوير البنية التحتية في المنطقة الجنوبية، بمزيرعة في الشارقة، حيث من المتوقع الانتهاء من المشروع الذي تصل تكلفته التقديرية إلى 16 مليوناً و241 ألف درهم، خلال الربع الثاني من العام الجاري.