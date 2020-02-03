مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب يستعد للخمسين

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عقد مجلس أمناء جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية اجتماعه الثاني للعام الدراسي 2019-202 برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس الجامعة رئيس مجلس الأمناء.

وناقش الاجتماع - الذي عقد في مقر الجامعة بدبي بحضور أعضاء المجلس - التوجهات الاستراتيجية للجامعة المتمركزة حول محاور الاستدامة والحوكمة وخططها المستقبلية للاستعداد للخمسين.

وتسعى الجامعة بجهود حثيثة لتحقيق رؤيتها في أن تصبح محوراً عالمياً متخصصاً في الأبحاث والتعليم الصحي المبتكر والشامل بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة ورؤية الإمارات 2071.

وعلى هامش الاجتماع، التقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم فريقاً من «مايو كلينك» العالمية والدكتور محمد بيضون جراح الأعصاب والباحث الرئيسي في مختبر «مايو كلينك» للمعلوماتية العصبية الذي ألقى في الجامعة محاضرة عن علاج إصابات الحبل الشوكي عن طريق الخلايا الجذعية وأبحاثها.

وأثنى الدكتور محمد بيضون على الشراكة الفاعلة بين الجامعة و«مايو كلينك» والتي كانت ثمرتها أول بحث مشترك بين الجهتين ساهمت فيه آية أخرس طالبة السنة الرابعة في كلية الطب بالجامعة، وذلك من خلال برنامج التدريب الصيفي مع «مايو كلينك».