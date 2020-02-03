شكرا لقرائتكم خبر عن ضاحي خلفان يتلقى التهاني بـ 50 عاماً على خدمته الأمنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
استقبل الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومساعديه لشؤون القطاعات المختلفة، بمناسبة إتمامه ٥٠ عاماً في خدمة الأمن.
وأعرب اللواء عبد الله خليفة المري عن خالص شكر وتقدير القيادة العامة لشرطة دبي إلى الفريق ضاحي خلفان تميم لجهوده الأمنية طوال 50 عاماً مضت، وهو النموذج للقائد المخلص الذي كرّس حياته لخدمة وطنه والحرص على أمنه وأمن المواطنين والمقيمين، محققاً إنجازات أمنية وشرطية واجتماعية ما جعل من شرطة دبي مؤسسة أمنية رائدة في جميع تخصصاتها، ولا زلنا ننهل من معارفه العلمية وخبرته الطويلة لاستشراف مستقبل العمل الأمني في دبي.
وقال المري، إن مسيرة خمسين عاماً للفريق ضاحي خلفان تميم ناصعة البياض، مليئة بالإنجازات والعمل المتواصل والجهود المبذولة للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني في دبي، وهو خير معلم للجميع، ومصدر فخر للآخرين.
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