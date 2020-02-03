قمة كوفمان العالمية تجمع 300 مستثمر ورائد أعمال في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، تستضيف دبي «قمة كوفمان العالمية لرواد الاقتصاد الجديد» الأكبر من نوعها للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من يوم الأحد 9 فبراير/‏ شباط الحالي وحتى 12 منه.

يأتي تنظيم القمة العالمية في إطار مبادرة «حي دبي للمستقبل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتوحيد جهود القطاعات الحكومية والاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية متكاملة تقدم تسهيلات استثنائية للمستثمرين ورواد الأعمال وخاصة في مجال الاقتصاد الجديد، وبما يسهم في تعزيز مكانة دبي الرائدة وجهةً مفضلة للمواهب الواعدة والعقول الشابة والمشاريع المبتكرة والاستثمارات العالمية.



25 عاماً



ويجمع هذا الحدث السنوي العالمي الذي يحتفي بمرور 25 عاماً على تأسيسه، أكثر من 300 من رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية من نحو 30 بلداً حول العالم في دبي، للعمل على تطوير شبكة عالمية ومناقشة مناخ الاستثمار والابتكار والتعاون في قطاع الأعمال ضمن منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، ودولة الإمارات بشكل خاص.

وأكد هلال سعيد المري المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، أن هذا الحدث العالمي الذي يحتضنه «حي دبي للمستقبل» يمثل فرصة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في دبي والعالم، والتعرف الى أسواق وقطاعات عالمية جديدة، إضافة إلى استعراض الميزات التنافسية التي توفرها دبي للمستثمرين وخاصةً في مجال ممارسة الأعمال وتطوير الابتكارات المستقبلية واستقطاب المواهب العالمية وإطلاق المشاريع الناجحة.

ومن جهته قال عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي إن دبي توفر مجموعة متنوعة وواعدة من الفرص الاستثمارية الجذابة وخاصة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتطورة، مؤكداً أهمية دور «حي دبي للمستقبل» في تعزيز الشراكات المحلية والعالمية بما يسهم في توفير الدعم والتمويل لرواد الاقتصاد الجديد لإطلاق مشاريع وشركات متخصصة تلبي المتطلبات المتغيرة وتحدث قفزة نوعية في مختلف القطاعات الاقتصادية.



تكنولوجيا المستقبل



وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل أن تنظيم هذه القمة العالمية للمرة الأولى في دبي يدعم تحقيق مخرجات «وثيقة 4 يناير 2020»، التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتطوير رؤية مستقبلية لاقتصاد دبي من خلال استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الأفكار المبتكرة من مختلف أنحاء العالم إلى دبي لتصبح وجهة عالمية للتقنيات المستقبلية والقطاعات الاقتصادية الجديدة.

وأضاف بلهول: «تهدف مؤسسة دبي للمستقبل إلى ترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وبناء منظومة مبتكرة للشركات الناشئة في «حي دبي للمستقبل» لدعم جهودها في توفير الحلول المستقبلية لكافة التحديات، وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والابتكار المستقبلي من خلال مبادراتها ومشاريعها المتنوعة وشراكاتها العالمية الرائدة».

وتشمل «قمة كوفمان العالمية لرواد الاقتصاد الجديد»، جلسات حوارية تفاعلية وندوات رئيسية وورش عمل وأنشطة تفاعلية، تهدف لتعزيز علاقات التعاون والشراكة، إضافة إلى اجتماعات لأعضاء «برنامج زملاء كوفمان» لمناقشة أفضل الحلول لتحفيز النمو الاقتصادي العالمي من خلال المشاريع المبتكرة .

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جيف هارباك: الإمارات رائدة عالمياً في تصميم المستقبل



قال جيف هارباك، الرئيس التنفيذي لبرنامج «زملاء كوفمان»: «تتميز دولة الإمارات بريادتها العالمية في إطلاق المشاريع الطموحة والأفكار المستقبلية، ويسرنا أن ننظم اجتماعنا السنوي المقبل في دبي بالتزامن مع الذكرى الخامسة والعشرين، لتأسيس القمة التي تضم شبكة عالمية من المستثمرين وقادة الابتكار،للاحتفاء بالإنجازات ورسم مستقبل الابتكار العالمي في واحدة من أكثر المدن الرائدة في تصميم المستقبل على مستوى العالم».



7700 صفقة أعمال



تأسس «برنامج زملاء كوفمان» عام 1995 من قبل رائد الأعمال الأمريكي «إيوينج ماريون كوفمان» وهو برنامج زمالة يمتد لعامين ويضم حالياً 589 مشاركاً من 46 دولة أشرفوا على نحو 7700 صفقة أعمال منذ انطلاق البرنامج، كما أسس زملاء كوفمان نحو 100 شركة حتى الآن. ولد كوفمان عام 1916 في ميزوري في الولايات المتحدة، وتوفي عام 1993 في ميسن هيلز في الولايات المتحدة.