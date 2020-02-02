دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع لسامسونج تشير إلى تحسينات جديدة في كاميرة Galaxy S20 ظهر على التقنية بلا حدود.

سجلت العملاق الكوري خلال الفترة الماضية براءة إختراع جديدة في المملكة المتحدة، والتي ظهرت في الملفات بعنوان “Super ISO”، حيث من المتوقع أن تدعم هذه التقنية سلسلة هواتف Galaxy S20 بتحسينات جديدة في الكاميرة.

تنطلق سلسلة هواتف Galaxy S20 قريباً بمجموعة من التحسينات في مواصفات الكاميرة، حيث يأتي أعلى الإصدارات بمستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل، كما أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على أن هواتف Galaxy S20 تضم تقنيات متطورة في الكاميرة، من بينها تكبير بصري حتى 10 مرات.

وتعبر تقنية ISO عن إستشعار وحساسية الضوء في الكاميرة للتصوير الليلي أو في الإضاءة المنخفضة، لذا من المتوقع أن تكون براءة إختراع سامسونج التي ظهرت بعنوان “Super ISO” هي ترقية وتحسينات جديدة في ميزة التصوير في الإضاءة المنخفضة تقدم من سامسونح لهواتف Galaxy S20.

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ولقد جاءت براءة إختراع سامسونج “Super ISO” في التصنيف من الفئة 9، وهي الفئة الخاصة بتقنية التصوير في الهواتف الذكية، إلا أن التسريبات لم تقدم تفاصيل دقيقة حول هذه التقنية.

من جانب أخر قدمت سامسونج كلاً من هواتف Note 10 و S10 بحساسية ضوء تصل إلى 3200، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه الميزة في هواتف Galaxy S20 لتأتي بنسبة ISO 6400 أو أعلى، إلا أن كفاءة حساسية الضوء التي تواجه غالباً تشويش مع النسبة الأعلى سيتم الكشف عنها وتوضيحها بالتأكيد مع إعلان سامسونج الرسمي في حدث 11 من فبراير.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع لسامسونج تشير إلى تحسينات جديدة في كاميرة Galaxy S20 ظهر على التقنية بلا حدود.