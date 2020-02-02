شكرا لقرائتكم خبر عن القوات اليمنية تسقط طائرة حوثية مسيرة فى الحديدة غربى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسقطت القوات اليمنية، طائرة مسيرة لميليشيات الحوثي في سماء مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة غربي البلاد.وذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم ، الأحد ، أن قوات اللواء الثالث مشاة تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق في سماء مديرية الدريهمي، حيث قام الجنود باستهدافها وإسقاطها.

وأسقطت القوات المشتركة - الأسبوع الماضي - طائرة استطلاع حوثية شمال المديرية ذاتها، وذلك في إطار التصعيد العسكري للميليشيات الحوثية واستمرار خروقاتها المتكررة للهدنة الأممية في الحديدة.

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وأفاد تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المنتجة في إيران.