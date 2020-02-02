شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب الأردنى يلتقى السفير الكويتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى رئيس مجلس النواب بالمملكة الهاشمية الأردنية، المهندس عاطف الطراونة، بمكتبه اليوم الأحد، بالسفير الكويتى لدى المملكة عزيز الديحاني.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، جرى خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين بقيادة الملك عبد الله الثاني وأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وعبر الطراونة والديحاني عن اعتزازهما بمستوى العلاقات الراسخة التي تربط البلدين ومستوى التنسيق والتشاور بين القيادتين مؤكدان أهمية العمل على تعزيز التعاون بين الأردن والكويت في شتى الميادين.

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كان رئيس مجلس النواب الأردنى ، المهندس عاطف الطراونة، دعا اليوم الأحد، إلى اجتماع عاجل لرؤساء البرلمانات العربية، السبت المقبل؛ لمناقشة خطة السلام الأمريكية.وقال الطراونة- خلال جلسة للمجلس خصصت لبحث خطة السلام الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الإردنية (بترا)- إنه سيقوم بناء على تكليف من المجلس، بمخاطبة برلمانات الدول الإسلامية، والبرلمانات الإقليمية والدولية، لمخاطبة حكوماتهم لاتخاذ قرارات في مواجهة خطة السلام الأمريكية.

وأضاف أن مجلس النواب الأردني يرفض خطة السلام الأمريكية ويجدها انحيازًا أمريكيًّا لدولة الاحتلال والعدوان والبطش، مبينًا أن أي مقترحات دون الاعتراف بقيام دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس وضمان حق العودة والتعويض للاجئين، هي مقترحات غير قابلة للحياة ومصيرها إلى الزوال، ولن ترى النور مهما استبد الظلام.

وشدد على أن أي خطة أو مبادرة لا تقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية، والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، هي خطة مرفوضة ولا يمكن النظر إلى بنودها كفرصة تحمل المستقبل الذي تستحقه الأجيال.