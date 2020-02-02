شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم جوى على قاعدة حميميم بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس مركز المصالحة الروسى فى سوريا، اللواء يورى بورينكوف، أن دفاعات قاعدة حميميم تمكنت من رصد طائرات بلا طيار تم إطلاقها من منطقة وقف التصعيد في إدلب باتجاه قاعدة حميميم.

وأضاف بورينكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – اليوم الأحد - أن وسائل الحرب الإلكترونية في القاعدة، تمكنت من إعتراض كل الطائرات وتعطيلها بعد السيطرة على أداء أنظمة التحكم فيها، ولم يترافق ذلك بحدوث أى إصابات أو أضرار مادية، فيما تواصل القاعدة الجوية الروسية عملها بشكل طبيعي.

ودعا المركز، قادة الجماعات المسلحة إلى التخلى عن الاستفزازات، والشروع فى تسوية سلمية فى المناطق الخاضعة لسيطرتهم.

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كان المرصد السوري لحقوق الانسان، أكد أن هناك رتل عسكري تركي كبير دخل إلى الأراضي السورية من معبر "كفرلوسين" وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها ، حيث كان المرصد ذكر فى وقت سابق 54 قتيلا سقطوا من قوات النظام، و40 من المسلحين فى اشتباكات مسلحة بريفي حلب وإدلب، وفق ما ذكرته فضائية العربية فى خبر عاجل لها، حيث شهدت مدينة حلب اليوم اشتباكات بين قوات النظام وجماعات مسلحة.

كان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا أعلن أن هجوما معاكسا للجيش السورى فى محافظة إدلب، أحبط هجوما كبيرا كان يخطط له المسلحون على حماة وحلب.

وأوضح رئيس المركز الروسى للمصالحة اللواء يورى بورينكوف -فى بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية الجمعة- أنه "خلال تراجع المسلحين إلى عمق منطقة وقف التصعيد فى إدلب، وقعت فى أيدى العسكريين السوريين كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة والمعدات، بما فيها من صنع غربي، تركها العناصر المسلحة".

وأضاف البيان أن "هذا يدل على قدرات قتالية كبيرة للإرهابيين، كانت ستستخدم فى هجوم على مدن كبيرة مثل حماة وحلب، لولا الهجوم المعاكس للجيش السوري".