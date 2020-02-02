الجيش التركي يرسل قوات كوماندوز إلى وحداته على الحدود السورية

هطاي (تركيا) / حسين يلدز / الخليج 365

أرسل الجيش التركي، مساء الأحد، جنود من القوات الخاصة (الكوماندوز) إلى وحداته العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا بولاية هطاي جنوبي البلاد.

ووصل رتل عربات مصفحة تحمل جنود من الكوماندوز إلى قضاء "قريق خان" التابع لهطاي، متوجها إلى قضاء ريحانلي المحاذي لمحافظة إدلب السورية، وفق مراسل الخليج 365.

وفي وقت سابق اليوم، أرسل الجيش التركي، 15 شاحنة عسكرية تحمل متاريس إسمنتية بطول مترين إلى قضاء ريحانلي.

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