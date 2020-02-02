العراق.. محتجون في كربلاء يبعدون أنصار الصدر من ساحة التظاهر

العراق / علي جواد / الخليج 365

تمكن مئات المحتجين في محافظة كربلاء جنوبي البلاد، مساء الأحد، من إبعاد "أصحاب القبعات الزرقاء" (أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر) من ساحة التظاهر، بعد محاولتهم السيطرة على الساحة.

وقال شهود عيان لمراسل الخليج 365 إن "المئات من أنصار الصدر المعروفين باسم القبعات الزرقاء حاولوا الدخول ساحة الاعتصام وسط مدينة كربلاء، في مسعى للسيطرة عليها وإبعاد المتظاهرين".

وأوضح الشهود أن "المحتجين أبعدوا أنصار الصدر من الساحة، وسط هتافات (لا أحد قادها.. ثورة شبابية)".

وفي بغداد، أفاد مراسل الخليج 365، أن أصحاب القبعات الزرقاء يحاولون السيطرة على جسري الجمهورية والحرية وسط بغداد.

وشهدت ساحة التحرير وسط بغداد توافد مئات المواطنين للوقوف مع المحتجين ضد محاولات "أصحاب القبعات الزرقاء" السيطرة على أماكن تواجد المتظاهرين.

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وفي وقت سابق الأحد، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لإرجاع "الثورة" إلى انضباطها وسلميتها، فيما وجه مؤيديه من القبعات الزرق المنتمية لسرايا السلام، بالتنسيق مع القوات الأمنية لاستئناف الدوام في المدارس والجامعات وفتح الطرق المغلقة.

ولليوم الثاني على التوالي، صعد متظاهرو العراق احتجاجاتهم ضد تكليف محمد توفيق علاوي، لتشكيل الحكومة الانتقالية خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي.

ولا يحظى رئيس الوزراء المكلف علاوي بدعم المحتجين، الذين يطالبون باختيار رئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا وبعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى.

ويطالب المحتجون برحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.





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