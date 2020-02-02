دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Ring يدعم المستخدمين في تحديد الأشخاص المصرح لهم الوصول إلى الحساب ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة Ring في تصريحات سابقة على خططها لتحسين معايير الآمان والخصوصية في تطبيقات الشركة، واليوم تعلن الشركة عن تحديث تطبيق Ring بمركز جديد للتحكم، يدعم المستخدمين في تحديد الأشخاص والجهات المصرح لها بالوصول إلى حساب المستخدم أو مشاركة المعلومات.

قد لا يفضل الكثيرين وصول الجهات الحكومية أو الشرطة لكافة تسجيلات الفيديو من كاميرات Ring لتأمين الآحياء، لذا يقدم تطبيق Ring بعض الخصوصية للمستخدمين عن طريق عرض أقسام الشرطة التي انضمت لتطبيق Neighbors لتحديد الجهة المصرح إليها الوصول إلى التسجيلات.

أيضاً يمكن للمستخدمين التعرف على مدى تأثير إلغاء الإشتراك في طلبات الفيديو، كما يدعم هذا التحديث أيضاً في تحديد التبويبات الخاصة بالأشخاص، الأجهزة، أو الخدمات الخارجية المصرح لها بالدخول إلى حساب المستخدم في نظام Ring، لذا يمكن للمستخدمين ضبط التصريحات بسلاسة، مثل إضافة أو إزالة أحد الأشخاص في التصريحات، أو إضافة وإزالة التطبيقات المصرح لها أيضاً.

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يذكر أن التحسينات التي إضيفت في التطبيق متاحة الآن لمستخدمي منصة الأندوريد وأيضاً iOS كما تؤكد Ring على خطط الشركة للإستمرار في رفع معايير الخصوصية والآمان في منتجات وتطبيقات الشركة.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Ring يدعم المستخدمين في تحديد الأشخاص المصرح لهم الوصول إلى الحساب ظهر على التقنية بلا حدود.