إسرائيل تؤجل البت في قرار ضم غور الأردن

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قرر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، إلغاء البت في قرار فرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن خلال جلسة الحكومة الأسبوعية اليوم، ويأتي ذلك خلافا لما تعهد به خلال تواجده في واشنطن الأسبوع الماضي أثناء عرض خطة السلام الأمريكية.

وكان السفير الأمريكي في تل أبيب دافيد فريدمان، أوضح أنه بإمكان حكومة الاحتلال الإسرائيلي بدء العمل على ضم مستوطنات الضفة الغربية.

شاهد: صفقة القرن.. تعزيزات أمنية إسرائيلية مشدّدة بالقدس ومحيطها

فيديو مقدم من Euronews

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي شاهد: بعد جريمة اغتصاب مروعة في 2012.. الهند تدرب المراهقين على المساواة بين الجنسين بالمدارس تسعى الحكومة الهندية إلى التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة عن طريق تدريب الأطفال المراهقين، للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري وتحقيق المساواة بين الرجل و المرأة في المجتمع . صُنّفت الهند لسنوات عديدة "أخطر مدينة للنساء" من حيث نسبة العنف و الإعتداءات الجنسية التي تمارس ضد المرأة. و بالرغم من اتّخاذ الحكومة أساليب مختلفة لمواجهتها إلا أنّها باءت بالفشل، أو بالأحرى قد تكون ساهمت في زيادة سوء الوضع. فإنّ عدد حوادث العنف بكل أشكاله في أغلب الولايات الهندية في ارتفاع ملموس. هذا سينطق الحكم بالإعدام السبت في الأول من شباط/فبراير لأربعة رجال أدينوا بالإغتصاب الجماعي سنة 2012، بعد ثماني سنوات على وقوع الجريمة. و قد ندّد البعض بهذا القرار و ناشدوا بمحاولة تغيير الهنود نظرتهم للنساء وأنَ الإعدام ليس هو الحل أمام العديد من حالات الإغتصاب الوحشية. و قامت قناة "اس في تي" بزيارة مدرسة أين يتّم تعليم الأطفال المراهقين ما بين 13- 15 سنة و ترسيخ بعض المبادئ و الأفكار في ذهنهم التي تحد من هذه الظاهرة. وغالبا ما يتوقع منهم سلوك صعب و صارم، لكن في هذا الدرس تم تشجيعهم على التحدّث عن مشاعرهم و مناقشة معضلة التمييز بين الجنسين و كيف يجب الوقوف عليها. و هذه المناسبة سمحت لهؤلاء المراهقين التجوّل في الحي الذي يقيمون فيه و توزيع منشورات تشرح أضرار الكحول و ما ينجم عنه، وإعطاء دروس للرجال لتغيير موقفهم و سلوكهم اتجاه النساء. Euronews (Ar)

الصين تُسخر المسجونين في هونغ كونغ لتصنيع أقنعة الوقاية من كورونا تسعى الحكومة الصينية لاستغلال المسجونين بإصلاحيات هونغ كونغ لتصنيع أكبر عدد ممكن من الأقنعة الوقائية من فيروس كورونا الجديد. وعكفت السلطات الصينية في هونغ كونغ على تطويع المسجونين لتصنيع مثل تلك الأقنعة لسد حاجات السوق المحلية والعالمية في حالات مشابهة سابقاً. وقال ماثيو تشونغ، سكرتير إدارة هونغ كونغ الحكومية، إن إدارة الإصلاحيات ستسعى لزيادة إنتاج الأقنعة لمواجهة الطلبات العالية عليها. واصطف المئات من سكان هونغ كونغ أمام متاجر بيع الأقنعة وخاصة بعد انتشار الفيروس القاتل ووصول عدد الإصابات به في المدينة التي تحظى بحكم ذاتي تحت سلطة بكين إلى 10 إصابات. Euronews (Ar)

صفقة القرن: تعرف على حي أبو ديس "عاصمة" دولة فلسطين حسب خطة ترامب ونتنياهو أبو ديس: "عاصمة دولة فلسطينية مستقلة"؟ بالنسبة لدونالد ترامب ربما، لكن سكان الحي المتهالك على مشارف القدس يرفضون المقترح جملة وتفصيلا. تقترح خطة ترامب أن يكون حي أبو ديس عاصمة لفلسطين مع إمكانية تغيير اسمه إلى "القدس"،لكن بالنسبة للفلسطينيين فإن مدينة القدس بمواقعها المقدسة الإسلامية والمسيحية تظل رمزا قويا للهوية القومية والدينية، لذلك لا يمكن حسب تصورهم أن يتخيلوا غير القدس عاصمة فلسطينية. حيث قالت يارا، احدى سكان القدس: "لا يمكن أن تكون أبو ديس عاصمة"،"يجب أن يتمكن الجميع من الدخول إلى القدس". وتستغرق الرحلة من الأماكن المقدسة في المدينة القديمة بالقدس إلى أبو ديس بضع دقائق فقط بالسيارة، لكن الجدار الخراساني الذي يبلغ طوله عدة أمتار والذي أقامته إسرائيل خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية الدامية في أوائل العقد الأول من القرن العشرين، هذا الجدار يعرقل الوصول إلى أبو ديس ليجد الفلسطينيون أنفسهم أمام رحلة معقدة تتطلب مرورهم بين التلال ثم سلك طريق سريعة ثم عبور نقطة تفتيش، تصل مدتها تقريبا إلى ثلاثين دقيقة عبر السيارة. يُشار إلى أنه قبل بناء الجدار، كان سكان أبو ديس يعملون و يدرسون في القدس . هذا وتمنح خطة الرئيس الأمرريكي دونالد ترامب، إسرائيل، سيطرة كاملة على مدينة القدس المتنازع عليها، بما في ذلك الجزء الشرقي الذي تقطنه أغلبية عربية والذي لطالما طالب الفلسطينيون أن يكون عاصمة لدولتهم المستقبلية. Euronews (Ar) 1 إلغاء الإعدادات إيقاف Advertisements HD HQ SD LO تخطي الإعلان صفقة القرن.. تعزيزات أمنية إسرائيلية مشدّدة بالقدس ومحيطها Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

من جانبه، أعرب جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تحفظه على هذه الخطوة قبل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية المزمع إجراؤها في شهر مارس المقبل، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الإخبارية الأمريكية.

وفي سياق متصل، أغارت مقاتلات إسرائيلية، أمس السبت، على أهداف في شمالي قطاع غزة، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إن المواقع التي تم استهدافها، هي مواقع تابعة لحركة حماس وبينها منشاة تحت الأرض، رداً على استمرار إطلاق القذائف على الأراضي الاسرائيلية من قطاع غزة.

انطلاق تمرين عسكري لجيش الاحتلال على مستوى الأركان العامة

بدوره، أعلن منسق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، عن وقف إدخال الأسمنت عن طريق المعابر الإسرائيلية وإلغاء تصاريح عمل لـ 500 فلسطيني، وحمل حركة حماس المسؤولية عن كل ما يجري في القطاع وينطلق منه باتجاه اسرائيل.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، عن انطلاق تمرين عسكري على مستوى الأركان العامة، لمحاكاة القتال متعدد الجبهات، بهدف رفع الجهوزية لتنفيذ جهود تفعيل النيران متعدد الجبهات وتحسين التعاون والتفاعل بين مقرات القيادة والجهات المقاتلة.

وجرى التمرين بتعاون بين القيادة الشمالية والقيادة الجنوبية والقوات البرية والجوية والبحرية، بالإضافة إلى هيئة الاستخبارات والاتصالات والحماية من السايبر، وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تم التخطيط لهذا التمرين في إطار خطة التدريبات السنوية لعام 2020.

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مقدم من دار الأخبار