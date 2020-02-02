رئيس الجزائر: سنضع وديعة قيمتها مليون دولار في البنك المركزي التونسي

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - هذا ما اتفق عليه الرئيسان تبون وقيس سعيد بشأن ليبيا وصفقة القرن

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد إن الجزائر ستضع وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي.

وقال تبون خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد بثته الرئاسة التونسية على الانترنت ”في ظل الصعوبات الاقتصادية قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار .اتفقنا على تسهيل دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع“.وتواجه تونس عبء دين عام ضخم في حين أن جارتها الجزائر وهي مصدر رئيسي للطاقة تحاول خفض العجز الحكومي لديها بعد تراجع إيرادات النفط والغاز بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتعد هذه أول زيارة يقوم بها سعيد للجزائر منذ انتخابه في أكتوبر تشرين الأول. وانتخب تبون رئيسا للجزائر في ديسمبر كانون الأول في انتخابات عارضتها حركة احتجاج ضخمة.

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وتشعر كل من تونس والجزائر بقلق من تصاعد الصراع في ليبيا المجاورة في الأشهر الأخيرة.

وقال تبون ”هناك تطابق تام في المواقف بين تونس والجزائر بخصوص ليبيا.. تونس والجزائر تريدان أن يكون الحل بلقاءات في تونس أو الجزائر لبدء مرحلة جديدة في ليبيا ببناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات..“