الفلبين تسجل أول وفاة بكورونا خارج الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الفلبين اليوم الأحد تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بسبب تفشي‭‭ ‬‬فيروس كورونا الجديد،‭‭ ‬‬في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في الصين منشأ الفيروس إلى 14 ألف حالة. وقالت إدارة الصحة الفلبينية إن المتوفى رجل صيني ـ 44 عاماً ـ من مدينة ووهان في إقليم هوبي بؤرة انتشار الفيروس وإنه توفي بعد تدهور حالته إلى التهاب رئوي. وهذه أول حالة وفاة من بين أكثر من 130 سجلت في نحو 24 دولة ومنطقة أخرى خارج البر الرئيسي للصين. ووسعت الفلبين حظر دخول الأجانب إليها ليشمل جميع القادمين من الصين في تعزيز للقيود التي فرضتها في وقت سابق والتي لم تكن تشمل سوى القادمين من إقليم هوبي الصيني.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية، أن المرض يشكل حالة طوارئ صحية عالمية تثير قلقا دوليا لكنها لا تستدعي فرض قيود على التجارة والسفر على مستوى العالم، إلا أن الصين تواجه عزلة متزايدة بعد أن طبقت دول أخرى حظرا على السفر إليها وعلقت شركات الطيران رحلاتها وأجلت حكومات مواطنيها مما يهدد بحدوث تباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. إذ أعلنت سنغافورة والولايات المتحدة عن إجراءات لمنع دخول الأجانب الذين زاروا الصين في الآونة الأخيرة وحذت أستراليا حذوهما إضافة إلى موسكو، كما قررت نيوزيلندا وفيتنام أيضا منع دخول الأجانب الذين زاروا الصين ، وعلقت فيتنام جميع رحلات الطيران إلى الصين ذهابا وإيابا.

ووصل أكثر من مئة ألماني وأفراد عائلاتهم إلى فرانكفورت يوم السبت بعد إجلائهم من ووهان. ويجري إجلاء نحو 250 إندونيسياً من هوبي.

وفي طوكيو قالت وزارة الخارجية الأحد، إن اليابان تنوي إرسال طائرة أخرى في منتصف الأسبوع أو في وقت لاحق لإعادة المواطنين اليابانيين الذين ما زالوا في هوبي. كما أكدت وزارة الصحة ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بين الدفعة الأولى التي تم إجلاؤها ليصل العدد الإجمالي إلى 20 حالة.

وأكد مسؤولو الصحة بالولايات المتحدة السبت، ظهور ثامن حالة إصابة بالفيروس في البلاد، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إنها ستوفر إقامة للأشخاص القادمين من الخارج والذين قد يتطلب الأمر وضعهم في الحجر الصحي. وطبقت البلاد إجراءات حجر صحي إلزامية للمواطنين القادمين من إقليم هوبي.

وفي المكسيك قالت شركة أوبر تكنولوجيز لخدمات نقل الركاب إنها علقت 240 حسابا لمستخدمين في البلاد والذين ربما تعاملوا في الآونة الأخيرة مع شخص ربما أصيب بالفيروس. ولم يتم تأكيد أي حالات إصابة في المكسيك حتى الآن.