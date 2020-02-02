الإمارات تخصص ملياري دولار لإقامة مشاريع استثمارية في موريتانيا

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ابوظبي: أعلنت الإمارات العربية المتحدة الأحد عن تخصيص ملياري دولار لإقامة مشاريع في موريتانيا، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الإمارات.

وقالت الوكالة إن المبلغ سيتم تخصيصه "لإقامة مشاريع استثمارية و تنموية و قروض ميسرة" في موريتانيا.

وبحسب الوكالة فإن هذه المبادرة تأتي "في إطار العلاقات الأخوية الراسخة" بين البلدين.

وجاء الإعلان عن تخصيص هذا المبلغ بينما يقوم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني بزيارة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي.

والتقى الغزاوني مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الأحد.

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وذكرت الوكالة أنه تم بحث "العلاقات الإماراتية الإفريقية بوجه عام والقضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

ونقلت الوكالة عن ولي عهد أبوظبي قوله للرئيس الموريتاني إن "الإمارات وموريتانيا لديهما مواقف موحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتعد موريتانيا من الدول الفاعلة في مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية".

وأضاف "نحن نقف معا من أجل التصدي لهذا الخطر الذي يهدد المجتمعات العربية في أمنها واستقرارها وتنميتها وحاضرها ومستقبلها".

واعتبر كثر أن ولد الشيخ الغزواني الذي شغل سابقا منصب رئيس الأركان العامة، هو مهندس الاستراتيجية الأمنية التي نجحت في إبقاء موريتانيا بمنأى عن الحركات الجهادية التي تشن هجمات عنيفة في مالي المجاورة.

وموريتانيا عضو في مجموعة دول الساحل الخمس التي تضم أيضا تشاد والنيجر وبوركينا فاسو ومالي، وتم إنشاؤها للتصدي للتمرد الجهادي في المنطقة الفقيرة.