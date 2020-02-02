دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع براءة إختراع من سامسونج لهاتف بشاشة ثلاثية وتصميم دائري ظهر على التقنية بلا حدود.

رصدت براءة إختراع جديدة من سامسونج لهاتف ذكي يتميز بتصميم دائري في الجزء العلوي والسفلي، كما يضم ثلاثة من الشاشات في الواجهة.

على غرار الشاشة الثانوية في هاتف LG V20، تأتي براءة إختراع سامسونج في التصميم الجديد للهاتف بثلاثة من الشاشات، حيث تأتي اثنان من الشاشات الثانوية في الأجزاء المستديرة أعلى وأسفل الشاشة، بينما تأتي الشاشة الرئيسية في المنتصف.

تطور العديد من الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية سنوياً، إلا أن التصميم المستطيل المميز للهواتف الذكية لم يطرأ عليه أي تغيير حتى الآن.

وفي براءة إختراع جديدة من سامسونج كشف عن اللمحات الأولى للتغيير المتوقع في التصميم المستطيل للهواتف الذكية، والذي يأتي مع التطور الجديد في تصميم الهواتف ذات الشاشات المرنة والتي تدعم الإنحناء في كلاً من Galaxy Fold، وMate X إلى جانب هاتف Razr.

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ولقد قدمت العملاق الكوري بشكل خاص العديد من التصاميم في الهواتف الذكية في عدة براءات إختراع سجلت من الشركة، والتي انتقل بعضها لمرحلة التنفيذ، بينما توقف البعض الأخر عند مرحلة المخططات الأولية في التصميم، أيضاً قدم موقع Let’s Go Digital تصور ثلاثي الأبعاد للتصميم الجديد الذي قدم من سامسونج في براءة الإختراع لمكتب USPTO في الولايات المتحدة.

وتشير براءة الإختراع إلى أن الشاشات الثانوية في هاتف سامسونج ستعمل على دعم المستخدم بالأزرار الإفتراضية، أو الإشعارات الخاصة بالتطبيقات، بينما تدعم الشاشة التي تأتي في المنتصف المهام الرئيسية في الهاتف.

المصدر

هذا الموضوع براءة إختراع من سامسونج لهاتف بشاشة ثلاثية وتصميم دائري ظهر على التقنية بلا حدود.