دبي - بواسطة محمد فارس © Getty جراد أعلنت الصومال الأحد، حالة طوارئ وطنية بسبب اجتياح الجراد لمنطقة القرن الأفريقي، إذا إن هذه الحشرات تلتهم المخزونات الغذائية لواحدة من أفقر مناطق العالم وأكثرها هشاشة. وقالت وزارة الزراعة الصومالية في بيان إنها "تعلن حالة الطوارئ الوطنية نظرا لتزايد عدد الجراد ما يشكل تهديدا خطيرا لوضع الأمن الغذائي الهش"، حسبما نقلت "فرانس برس". شاهد أيضاً من DW: حرائق الأمازون تحول "رئة العالم" الخضراء إلى رماد شاهد أيضاً من بي بي سي: 5 معالم تاريخية فقدها العالم انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي لص يحبس نفسه أثناء سرقة متجر حاول أحد اللصوص سرقة متجر للهواتف في فانكوفر، لكنه لم يستطع الخروج، وكان عليه انتظار الشرطة لإخراجه من المتجر. بي بي سي

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treasure hunters intro english final بي بي سي 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD Advertisements HQ SD LO تخطي الإعلان 5 معالم تاريخية فقدها العالم بي بي سي مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي أخبار ذات صلة ويرى خبراء أن ظهور أسراب الجراد ناجم عن تقلبات شديدة في الأحوال الجوية. جدير بالذكر أن الصومال هي أول دولة في المنطقة، تتخذ إجراءات على المستوى الوطني لمكافحة أسراب الجراد الجائع.

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كانت هذه تفاصيل خبر لمكافحة الجراد.. الصومال تعلن حالة "طوارئ وطنية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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