شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم القاعدة يعلن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار بقاعدة بنساكولا الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب يعلن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار بقاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية التى وقعت فى ديسمبرالماضى دون تقديم دليل.

نشرت وكالة الأنباء الدولية "رويترز"، أن تنظيم القاعدة فى جزيرة العرب يعلن مسؤوليته عن واقعة إطلاق النار بقاعدة بنساكولا بولاية فلوريدا الأمريكية التى وقعت فى ديسمبرالماضى دون تقديم دليل.

يُشار إلى أنه، فى حوالى الساعة السادسة والنصف كان آلاف الموظفين العسكريين والمدنيين في طريقهم إلى العمل فى قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية فى ولاية فلوريدا، عندما فتح مطلق النار السعودى النار على فصل دراسى، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، وإصابة8 آخرين بجروح.

Advertisements

وقالت شبكة "إيه بي سي" إن المحققين يسعون لمعرفة ما إذا كان مطلق النار الذى قالت وسائل إعلام إنه ضابط الطيران السعودى محمد الشمرانى، قد ارتكب هذه الجريمة لأسباب دينية أو أيديولوجية أو ما إذا كانت هناك مشكلة ما أو عداوة نشأت أثناء مشاركته في تدريب عسكري في القاعدة.

واكتشف المحققون أن الشمرى قد نشر ما يشبه بيانا فى حسابه فى تويتر (حسابه معلق الآن) يظهر كراهية تجاه الولايات المتحدة إذ وصفها بأنها "دولة شر".

وبحسب الموقع الذى يتابع أخبار الجماعات المتطرفة "سايت"، كتب الشمرى فى المنشور الموجهة "للشعب الأمريكي": "أنا لست ضدكم لأنكم فقط من الأميركيين، أنا لا أكرهكم بسبب حرياتكم، أكرهكم لأنكم كل يوم تدعمون وتمولون وترتكبون جرائم ليس فقط ضد المسلمين بل أيضا ضد الإنسانية.. أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت إلى دولة شر".

وأضاف أنه "يكره" أمريكا كذلك بسبب "دعمها لإسرائيل وغزو بلدان مسلمة"، واقتبس كلمة لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن: "الأمن مصير مشترك، لن تشعروا بالأمن حتى نعيشه واقعا فى (فلسطين)، وتخرج القوات الأمريكية من أراضينا".