ضاحى خلفان مشيدا بمحمد بن زايد: سلالة من أخيار وقادة من القادة الكبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد ضاحى خلفان تميم، نائب رئيس شرطة دبى السابق، بالشيخ محمد بن زايد، ولى عهد أبو ظبى، على خلفية استقبال الأخير لرئيس موريتانيا اليوم الأحد، وشهدا الثنائى توقيع اتفاقيات ثنائية، ومذكرات تفاهم.

وقال ضاحى خلفان عبر تويتر: "هذا هو محمد بن زايد .. رجل يشد على أيادي الرجال ... يجود كما كان والده يجود .. ويدعم كما كان والده يدعم سلالة من أخيار وقادة من القادة الكبار .. نفخر نحن ابناء الإمارات (عيال زايد) بما نراه أمام ناظرين من سمو المواقف التي عودنا عليها زايد وسار على منوالها أبناء زايد".



ضاحى خلفان

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شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد ولى الغزوانى رئيس موريتانيا، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين على هامش زيارة محمد الغزوانى للإمارات.

ونشر الشيخ محمد بن زايد صور من توقيع الاتفاقيات عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر اليوم الأحد، وعلق عليها :" شهدت وأخي محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلدينا .. ماضون في ترسيخ تعاوننا الوثيق وتعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات".

هذا واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، محمد ولد الغزوانى، رئيس موريتانيا اليوم الأحد، ووصف العلاقات الثنائية بين البلدين، أنها تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة.

ونشر بن زايد عبر تويتر، صور من استقبال رئيس موريتانيا وعلق عليها :" أرحب بأخي محمد ولد الغزواني رئيس موريتانيا الشقيقة.. ما يجمع بلدينا تاريخ طويل من العلاقات الأخوية المتينة، وأمامنا اليوم فرص عديدة ومتنوعة لتعميق هذه العلاقات وتعزيز التعاون في مختلف المجالات والتشاور في قضايا ومستجدات المنطقة".