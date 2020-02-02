الجيش الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا جنوبي الضفة

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، فلسطينيا، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب مستوطنة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، حسب صحيفة عبرية.



وقالت صحيفة "جيروزليم بوست" على موقعها الإلكتروني، إن "قوات الجيش اعتقلت فلسطينيا يحمل سكينا شمال مستوطنة (إفرات) جنوبي الضفة"، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن ضد جنود إسرائيليين.



وأشارت الصحيفة أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الحادث".



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وتشهد كافة مناطق الضفة الغربية المحتلة منذ 5 أيام، مواجهات بين القوات الإسرائيلية ومتظاهرين فلسطينيين، الذي يعبرون عن احتجاجهم ضد "صفقة القرن" المزعومة.



وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، عن الصفقة في مؤتمر مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وتتضمن الخطة التي رفضتها تركيا وعدة دول وكذلك السلطة الفلسطينية وكافة فصائل المقاومة، إقامة دولة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

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